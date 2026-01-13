Iako koristite pametni telefon svaki dan, vjerojatno još uvijek postoje opcije za koje ni ne znate da su vam dostupne. Jednu takvu opciju mogli bi iskoristiti hakeri za upad u vaš uređaj.

Francuska agencija za kibernetičku sigurnost objavila je dokument u kojem korisnike uređaja iPhone i Android upozorava na opciju koja bi mogla ugroziti njihovu sigurnost. Radi se o opciji koja je ostatak starog načina komuniciranja, još iz 2002. godine i za koju je većina tek čula, a tek su je rijetki koristili.

Zove se MMS i zapravo je nadogradnja SMS-a koja omogućuje slanje i primanje multimedijskih poruka. U današnje vrijeme, kad većina ljudi koristi mobilni internet i aplikacije za razmjenu puno većih i kompleksnijih multimedijskih poruka, MMS je gotovo zaboravljena tehnologija.

Gotovo, ali ne u potpunosti.

Naime, pametni telefoni i dalje mogu, baš kao i SMS, primati MMS. Problem je u opciji koja na pametnim telefonima omogućuje automatsko primanje MMS poruka.

Kako navode u svom dokumentu ANSSI, korisnici bi trebali deaktivirati automatsko primanje MMS poruka kako bi izbjegli njihovu obradu "bez ikakve akcije korisnika".

Naime, posljednjih godina zabilježen je sve veći broj hakerskih napada upravo pomoću neželjenih MMS poruka.

Koriste slike ili grafiku kako bi prevarile korisnike ili ih privukle da odaju povjerljive informacije.

Pa kako biste izbjegli da vas pokušaju prevariti, najjednostavnije je isključiti opciju primanja MMS poruka na svom pametnom telefonu.

Koristite li iPhone, potrebno je otići u Postavke, odabrati Aplikacije, Poruke i tamo pronaći MMS poruke te isključiti primanje.

Koristite li Android, uđite u aplikaciju koju koristite za primanje SMS poruka (ovisi o proizvođaču telefona). Tamo pronađite Postavke ili Profil pa Postavke. Pronađite Napredne postavke i onemogućite opciju Automatsko preuzimanje MMS-a.

Izvor: Forbes