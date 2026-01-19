Njemačka i Francuska žele zadržati brzorastuće startupove u Europi i osigurati im bolje uvjete za poslovanje kako bi spriječili njihovu selidbu u SAD, rekao je u ponedjeljak njemački ministar financija Lars Klingbeil na skupu u društvu francuskog kolege Rolanda Lescurea.

Uspješni startupovi moraju imati pristup kapitalu i moraju moći rasti unutar Europske unije, najvećeg jedinstvenog tržišta na svijetu, dodao je Klingbeil.

Činjenica je da još uvijek uvelike zaostajemo za svojim potencijalom, naglasio je Klingbeil, ujedno vicekancelar u njemačkoj vladi.

Europa ima snažan "ekosustav startupova", ali premalo njezinih tvrtki osvaja poziciju svjetskog lidera, rekao je ministar.

Baš to želimo i trebamo promijeniti, istaknuo je Klingbeil, uz napomenu da im je cilj da rastuće, inovativne tvrtke iz EU-a postanu globalni lideri.

Da bi se to postiglo, treba premostiti jaz između dostupnih i potrebnih financijskih sredstava za inovativne startupove, dodao je njemački ministar financija.

Bivši njemački ministar financija Jörg Kukies i bivši guverner francuske središnje banke Christian Noyer predložili su u izvješću da se kapital za inovacije osigura mjerama poput reforme mirovinskih sustava, navodi novinska agencija dpa.

Kukies i Noyer sugeriraju i stvaranje jedinstvene korporativne pravne strukture na razini EU-a, podsjeća Dpa.

Njemački inovacijski kapaciteti stagniraju, prema 12. mjestu na ljestvici država poredanih po kapacitetima za inovacije, pokazalo je krajem studenog prošle godine istraživanje udruženja njemačke industrije (BDI) i konzultantske tvrtke Roland Berger za 2025. godinu.

Ključni je problem što njemačke tvrtke manje troše na istraživanje i razvoj nego tvrtke u drugim zemljama, a posebice u području digitalizacije, gdje Njemačka zaostaje za SAD-om i Kinom.

Vrh ljestvice zemalja s najvećim kapacitetima za inovacije zauzela je u 2025. godini Švicarska, a slijede Singapur i Danska.

Njemačka je četvrta u ključnim tehnologijama ukupno i među prvih pet u četiri od sedam tehnoloških područja, uključujući kružno gospodarstvo, nove materijale i nove proizvodne tehnologije, ali zaostaje u ključnim područjima usmjerenima na budućnost pa je na sedmom mjestu u digitalnom hardveru, na desetom u digitalnom umrežavanju i na petnaestom u biotehnologiji.

Roland Berger, utvrdio je da je Njemačka posebno slaba u tehnologijama budućnosti, uključujući digitalizaciju i biotehnologiju.