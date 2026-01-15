Poslovna zajednica danas posluje u uvjetima stalne neizvjesnosti. Umjetna inteligencija prelazi iz testne faze u bitnu komponentu poslovnih strategija, sigurnosni rizici postaju strateško pitanje uprava i država, a tržište rada prolazi kroz duboku transformaciju. U tom kontekstu, lideri se suočavaju s pitanjem kako istodobno zaštititi poslovanje, ostati relevantni i osigurati dugovječnost organizacija i ljudi koji ih vode.

Zato ove godine, Future Tense powered by Lürssen u fokus razgovora o budućnosti poslovanja stavlja teme sigurnosti, konkurentnosti i dugovječnosti. U organizaciji agencije Komunikacijski laboratorij, šesto izdanje konferencije održava se 22. travnja 2026. u Mozaik Event Centru.

Na konferenciji će svjetski poznati stručnjak za sigurnost, Mikko Hyppönen otkriti kako učinkovito odgovoriti na sve složenije sigurnosne prijetnje. O konkurentnosti zemalja i njezinu utjecaju na poslovanje govorit će Arturo Bris, direktor IMD World Competitiveness Centra te futurolog Rik Vera. Temu održivosti obradit će Märtha Rehnberg, stručnjakinja za transformaciju tradicionalnih industrija prema održivim praksama, dok će o dugovječnosti i prevenciji burnouta govoriti znanstvenica Susanna Søberg.

Respektabilni govornici koje dovodimo već nekoliko godina najavljuju izazovno razdoblje koje danas već osjećamo, svatko na svoj način. U takvim okolnostima lako je fokusirati se samo na probleme, istaknula je Manuela Šola, vlasnica i direktorica agencije Komunikacijski laboratorij. Međutim, na Future Tense konferenciji učimo kao razmišljati izvan okvira onoga što nas danas muči. Svake godine biramo teme koje će inspirirati poslovnu zajednicu i ponuditi joj alate za prevladavanje izazova te donošenje promišljenih odluka, zaključila je Šola.

I ove godine, konferencija se održava uz podršku partnera Lürssen, a povodom toga Teuta Duletić, izvršna direktorica Lürssen Design Centra Kvarner, izjavila je:

Ključna činjenica koju moramo prihvatiti jest da ne živimo više u eri povremenih kriza već u eri trajne nestabilnosti. Budućnost ne dolazi linearno već nam dolazi kroz istodobnost lomova, sigurnosnih prijetnji i odluka koje se ne mogu odgoditi. U takvom svijetu najveći rizik više nije pogrešna odluka već neodlučnost jer neutralnost više ne postoji. Ili upravljamo promjenama ili one upravljaju nama. Future Tense powered by Lürssen je prostor u kojem se odgovorno govori o onome što je najvjerojatnije, gdje se budućnost ne predviđa već dizajnira i gdje lideri preuzimaju odgovornost za stvarne odluke, sada. Budućnost neće kazniti one koji su pogriješili u procjeni već one koji nisu imali hrabrosti procjenjivati.

Future Tense powered by Lürssen okuplja vodeće poslovne lidere, predstavnike akademske i znanstvene zajednice, a suradnjom s Kopenhaškim institutom za studije o budućnosti (CIFS), IEDC Poslovnom školom Bled i Udrugom za promociju pametnih industrija potiče razvoj nove generacije lidera spremnih na buduće izazove.