Kad slavne osobe pripisuju dramatične promjene u tjelesnoj težini izbacivanju glutena iz prehrane, javnost je odmah znatiželjna, no znanost ipak pokazuje složeniji proces. Guy Guppy, predavač iz područja prehrane i tjelesne aktivnosti na britanskom Sveučilištu Kingston, ističe u komentaru za The Conversation da eliminacija samo jedne namirnice iz prehrane, rijetko objašnjava dugotrajno mršavljenje.

Što je zapravo gluten?

Gluten je protein koji se prirodno nalazi u pšenici, ječmu i raži, a uobičajeno se konzumira kroz kruh, tjesteninu i žitarice. Za većinu ljudi konzumacija glutena ne predstavlja zdravstveni rizik. Međutim, Guppy objašnjava da je za osobe s celijakijom, koja pogađa oko 1 posto populacije, izbjegavanje glutena presudno.

To autoimuno stanje pokreće imunološki odgovor na gluten, oštećujući sluznicu tankog crijeva i ometajući apsorpciju hranjivih tvari, pojašnjava Guppy.

Osjetljivost na gluten često se očituje nadutošću, refluksom, glavoboljama ili osipom na koži. Unatoč rastućem broju prijava takvih simptoma, uzroci i upravljanje osjetljivošću na gluten ostaju predmet rasprava. Trenutne smjernice preporučuju bezglutensku prehranu za one koji su pogođeni.

Mehanika mršavljenja

Za osobe koje nemaju celijakiju niti osjetljivost na gluten, Guppy naglašava da izbjegavanje glutena može biti nepotrebno, pa čak i štetno. Namirnice bogate glutenom pružaju vlakna i vitamine B, a njihovo izbacivanje može povećati rizik od nedostataka mikronutrijenata.

Istraživanje objavljeno u časopisu Nutrients nije pokazalo značajne razlike u tjelesnoj masi ili postotku masnog tkiva između bezglutenskih i namirnica koje sadrže gluten kod zdravih odraslih osoba. Smanjenje tjelesne mase koje mnogi primijete kod bezglutenske prehrane obično je posljedica izbacivanja visokokaloričnih namirnica bogatih ugljikohidratima poput pizze, tjestenine i brze hrane. To smanjuje zalihe glikogena, a s njima i zadržavanje vode, fenomen koji daje dojam brzog gubitka masnoće, ističe Guppy.

Promjene u prehrani i percepcija rezultata

Prelazak na prirodno bezglutenske cjelovite namirnice često smanjuje ukupni unos kalorija. Mala preliminarna studija u stručnom časopisu Frontiers of Sports and Active Living, primijetila je smanjenje tjelesne mase tijekom šest tjedana bezglutenske prehrane, vjerojatno zbog gubitka tekućine i kalorijskog deficita, a ne zbog uklanjanja glutena, napominje Guppy. Izbacivanje pšenice također smanjuje fermentabilne šećere zvane fruktani, koji mogu uzrokovati nadutost, stvarajući ravniji trbuh koji se može pogrešno protumačiti kao gubitak masnoće.

Moguće zdravstvene prednosti glutena

Guppy ističe da gluten može imati zdravstvene koristi. Velika studija objavljena u časopisu BMJ povezala je viši unos glutena s nižim rizikom od bolesti srca, dok je niži unos povezan s povećanim rizikom od dijabetesa tipa 2. Proizvodi bez glutena često nadoknađuju teksturu i okus dodavanjem šećera, zasićenih masti i smanjenim udjelom vlakana, što dugoročno može negativno utjecati na zdravlje.

Dok ljudi mogu vjerovati da izbacivanje glutena uzrokuje mršavljenje, stvarnost je obično drugačija. Suptilne promjene u strukturi i sastavu prehrane, zajedno s promjenama u ponašanju, obično su pravi razlog, kaže na kraju britanski stručnjak.