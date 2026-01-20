Oni koji su noćas imali malo sreće da ugledaju čisto noćno nebo, mogli su uživati u predivnim bojama polarne svjetlosti koja se spustila do naših krajeva.

Aurora borealis, kako je inače nazivamo, noćas je bila prilično jaka te se spustila sve do Dalmacije, gdje ju je fotograf Pixsella Zvonimir Barisin uhvatio iznad Splita.

Fotografi i amateri diljem Hrvatske imali su priliku uhvatiti barem djeličak tog predivnog nebeskog spektakla.

Podsjetimo, polarna svjetlost, ovako snažna i ovako daleko na jugu, moguća je nakon snažnih solarnih oluja. Kada dođe do pucanja solarnog magnetskog polja, na tim mjestima dolazi do izbacivanja velike količine plazme, elektromagnetskog zračenja i čestica visoke energije. Kad te čestice stignu do Zemljine atmosfere, proizvode polarnu svjetlost, i to, kako smo i sami svjedočili, ne samo na polarnim područjima, već i na mnogim nižim geografskim širinama.

Kako je izgledala polarna svjetlost kod Koprivnice, uhvatio je Marko Posavec i objavio u videu na svom kanalu na YouTubeu.

Uživajte!