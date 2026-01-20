Arheolozi su u talijanskom gradu Fanu otkrili baziliku staru više od 2000 godina koja se pripisuje starorimskom arhitektu i inženjeru Vitruviju, koji je poznat i kao "otac arhitekture".tri vijesti o kojima se priča Rezultati su obećavajući Je li napokon riješen najveći problem šećera? Nova alternativa mogla bi poprilično promijeniti prehranu Isključite je odmah! Ovu opciju vjerojatno ni ne znate da imate na svom telefonu, a mogla bi ugroziti vašu sigurnost Sindrom autofermentacije Studija potvrdila: Ljudi mogu biti pijani i bez da uopće dotaknu alkohol
Vitruvije, koji je živio u 1. stoljeću prije Krista, poznat je po tome što je napisao "De architectura", najstariji sačuvani traktat na tu temu.
Njegova učenja o klasičnim proporcijama zgrada inspirirala su umjetnike stoljećima, uključujući Leonarda da Vincija, čiji je poznati crtež ljudskog tijela poznat kao "Vitruvijev čovjek".
Arheolozi vjeruju da su pronašli ostatke drevne bazilike u središnjem talijanskom gradu Fanu sjeveroistočno od Rima, koju je stvorio Vitruvije.
Ovo se čini kao otkriće stoljeća, budući da su znanstvenici i istraživači tražili tu baziliku već više od 500 godina, rekao je gradonačelnik Luca Serfilippi.
Arheološki nadzornik Andrea Pessina utvrdio je da se otkriće "apsolutno podudara" s opisima koje je Vitruvije zapisao u svoje knjige.
Daljnja iskapanja utvrdit će leži li veći dio bazilike pod zemljom i može li se nalazište pokazati javnosti, dodao je nadzornik.
To je senzacionalno otkriće i nešto o čemu će pričati naši unuci, zaključio je talijanski ministar kulture Alessandro Giuli.