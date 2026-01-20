Međunarodnom konferencijom u Hrvatskom domu u utorak je započeo dvogodišnji projekt "Science Comes to Town", vrijedan šest milijuna eura, u kojem uz Sveučilište u Splitu sudjeluju i sveučilišta iz njemačkog Kiela i francuskog Bresta.tri vijesti o kojima se priča Rezultati su obećavajući Je li napokon riješen najveći problem šećera? Nova alternativa mogla bi poprilično promijeniti prehranu Isključite je odmah! Ovu opciju vjerojatno ni ne znate da imate na svom telefonu, a mogla bi ugroziti vašu sigurnost Sindrom autofermentacije Studija potvrdila: Ljudi mogu biti pijani i bez da uopće dotaknu alkohol
Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs ocijenio je kako se radi o projektu fenomenalnom za popularizaciju znanosti i istraživanja, što treba ne samo Hrvatskoj već i Europi, jer upravo znanost i istraživanje pokreću nacionalne ekonomije.
Ovdje sudjeluje puno akademskih institucija, dosta ljudi iz realnog sektora, znanstvenih organizacija i sveučilišta, to je vrijednost projekta koji će trajati oko dvije godine. Na raspolaganju im je šest milijuna eura pa očekujem izvrsne rezultate u segmentima, ne samo za Split jer će to odjeknuti i u znanstvenoj populaciji mladih u Hrvatskoj, rekao je Fuchs.
Na pitanje o mogućem ukidanju društvenih mreža za mlade u Hrvatskoj, ministar je rekao kako se o tome razgovara i na razini Europske komisije, odnosno Vijeća ministara. Postoje razmišljanja i preporuke kako to napraviti, no nije donesena konkretna odluka.
Fuchs je za zabranu korištenja društvenih mreža za učenike i djecu jer u toj dobi nisu dorasla procjenjivati što je točno, a što ne.
Rektor Sveučilišta u Splitu Dragan Ljutić istaknuo je kako projekt pokazuje da su se splitska znanost, sveučilište i grad dobro pozicionirali na EU sceni jer su među deset asocijacija odabrani zajedno s Kielom i Brestom, tako da će neko vrijeme predstavljati prijestolnicu europske znanosti.
Panel rasprave i interaktivna izložba
Boris Jokić s Instituta za društvena istraživanja smatra kako "Science Comes to Town" dokazuje da na našim prostorima znanost itekako živi, mora se i može približiti svakom čovjeku, a posebno ući u učionice. Rekao je da Split "daje ludi ritam znanosti".
Program uključuje panel rasprave međunarodnih stručnjaka s područja znanosti, obrazovanja i inovativnih tehnologija na temu "Gradovi u središtu znanosti i društva", "Kulturna ekonomija: povezivanje znanosti i društva", te radionicu "Science4Future, Future4Science".
Drugi dio programa će se održati u Dioklecijanovim podrumima, gdje će se otvoriti interaktivna izložba koja donosi niz zanimljivih tema: "Nikola Tesla – čovjek koji je rasvijetlio svijet" (TMNT Zagreb), "Vrhovi dubina – podvodna baština SD" (Pomorski muzej Split), "Tajanstveni život u kapljici mora" (Institut za oceanografiju i ribarstvo) i "Portreti francuskih znanstvenika“ (Francuska alijansa Split).
Domaćini projekta su Grad Split, Sveučilište u Splitu, Institut za oceanografiju i ribarstvo te Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije, u suradnji s međunarodnim partnerima, a financiran je iz programa Obzor Europa.
"Science Comes to Town" povezuje Split s gradovima Kielom i Brestom, kao i mrežom više od 70 europskih institucija, približavajući znanost građanima kroz javnea događaje i edukativne programe.