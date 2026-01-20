Međunarodnom konferencijom u Hrvatskom domu u utorak je započeo dvogodišnji projekt "Science Comes to Town", vrijedan šest milijuna eura, u kojem uz Sveučilište u Splitu sudjeluju i sveučilišta iz njemačkog Kiela i francuskog Bresta.

Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs ocijenio je kako se radi o projektu fenomenalnom za popularizaciju znanosti i istraživanja, što treba ne samo Hrvatskoj već i Europi, jer upravo znanost i istraživanje pokreću nacionalne ekonomije.

Ovdje sudjeluje puno akademskih institucija, dosta ljudi iz realnog sektora, znanstvenih organizacija i sveučilišta, to je vrijednost projekta koji će trajati oko dvije godine. Na raspolaganju im je šest milijuna eura pa očekujem izvrsne rezultate u segmentima, ne samo za Split jer će to odjeknuti i u znanstvenoj populaciji mladih u Hrvatskoj, rekao je Fuchs.

Na pitanje o mogućem ukidanju društvenih mreža za mlade u Hrvatskoj, ministar je rekao kako se o tome razgovara i na razini Europske komisije, odnosno Vijeća ministara. Postoje razmišljanja i preporuke kako to napraviti, no nije donesena konkretna odluka.

Fuchs je za zabranu korištenja društvenih mreža za učenike i djecu jer u toj dobi nisu dorasla procjenjivati što je točno, a što ne.

Rektor Sveučilišta u Splitu Dragan Ljutić istaknuo je kako projekt pokazuje da su se splitska znanost, sveučilište i grad dobro pozicionirali na EU sceni jer su među deset asocijacija odabrani zajedno s Kielom i Brestom, tako da će neko vrijeme predstavljati prijestolnicu europske znanosti.

Panel rasprave i interaktivna izložba

Boris Jokić s Instituta za društvena istraživanja smatra kako "Science Comes to Town" dokazuje da na našim prostorima znanost itekako živi, mora se i može približiti svakom čovjeku, a posebno ući u učionice. Rekao je da Split "daje ludi ritam znanosti".

Program uključuje panel rasprave međunarodnih stručnjaka s područja znanosti, obrazovanja i inovativnih tehnologija na temu "Gradovi u središtu znanosti i društva", "Kulturna ekonomija: povezivanje znanosti i društva", te radionicu "Science4Future, Future4Science".

Drugi dio programa će se održati u Dioklecijanovim podrumima, gdje će se otvoriti interaktivna izložba koja donosi niz zanimljivih tema: "Nikola Tesla – čovjek koji je rasvijetlio svijet" (TMNT Zagreb), "Vrhovi dubina – podvodna baština SD" (Pomorski muzej Split), "Tajanstveni život u kapljici mora" (Institut za oceanografiju i ribarstvo) i "Portreti francuskih znanstvenika“ (Francuska alijansa Split).

Domaćini projekta su Grad Split, Sveučilište u Splitu, Institut za oceanografiju i ribarstvo te Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije, u suradnji s međunarodnim partnerima, a financiran je iz programa Obzor Europa.

"Science Comes to Town" povezuje Split s gradovima Kielom i Brestom, kao i mrežom više od 70 europskih institucija, približavajući znanost građanima kroz javnea događaje i edukativne programe.