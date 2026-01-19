Ponekad znanost može biti bolno spora. Podaci dolaze u kapima, istina polako curi, a vjerodostojnost se pokazuje viskoznom. Malo je eksperimenata koji to bolje ilustriraju od najdulje trajajućeg laboratorijskog ispitivanja na svijetu: Eksperiment kapanja smole od katrana.

Godine 1927. fizičar Thomas Parnell s Sveučilišta Queensland u Australiji napunio je zatvorenu lijevku smolom derivatom iz katrana koji se nekada koristio za brtvljenje brodova. Tri godine kasnije, 1930., prerezao je stijenku lijevka u svečanom događaju popur svečanosti rezanja vrpce, označavajući tako početak Eksperimenta kapanja smole od katrana.

Iako ta smola izgleda čvrsto, zapravo je tekućina 100 milijardi puta viskoznija od vode. Prva je kap pala tek nakon osam godina, a sljedeće su padale otprilike svakih osam do devet godina. Brzina curenja usporila je nakon što je 1980-ih instalirana klima u prostoriju. Nakon 96 godina palo je samo devet kapi, a posljednja je pala 2014. godine.

John Mainstone preuzeo je brigu za taj eksperiment 1961. godine i pazio na njega pune 52 godine. Mainstone je propustio kap 2000. godine zbog oluje koja je prekinula prijenos eksperimenta uživo i zapravo nikad nije vlastitim očima vidio trenutak pada kapi u posudu ispod lijevka. Andrew White, trenutni čuvar, sada čeka pad desete kapi.

Unatoč gotovo stoljeću promatranja, nitko nikada nije izravno vidio kako kap pada. Danas se eksperiment prenosi uživo, a kad bi iduća kap mogla pasti nitko ne zna, a pitanje je ima li itko i strpljenja to promatrati u nadi da će svjedočiti jubilarnoj desetoj kapi.

Izvor: Science Alert