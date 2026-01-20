Nakon što je Elon Musk preuzeo Twitter (kojeg je naknadno preimenovao u platformu X) te je krenuo s otkazima, dio korisnika te mreže najavio je kako će napustiti tu mrežu i ugasiti svoje profile. Tu je situaciju pokušalo iskoristiti nekoliko konkurentskih platformi poput npr. Blueskya koji je privukao dio nezadovoljnih korisnika Twittera, no realno, ta mreža ipak nije predstavljala konkretnu prijetnju Musku.

S vremenom se ipak pojavio novi i puno opasniji konkurent Elonu Musku - Mark Zuckerberg. On je sredinom 2023. pokrenuo platformu Threads (s opcijama sličnim kao i Twitter/X), a njena velika prednost u odnosu na ostale slične mreže jest što nije bilo potrebe za otvaranjem novih profila i korištenje novih korisničkih imena i lozinku, već su korisnici mogli početi koristiti Threads s podacima za Instagram.

Porast broja korisnika Threadsa

Na početku se broj korisnika ove mreže povećavao velikom brzinom te je trebalo samo pet dana da premaši čak 100 milijuna, nakon čega je rast nastavljen, no problem je bio u tome da, nakon što su korisnici isprobali tu mrežu, više je nisu koristili. U posljednje vrijeme Threads bilježi stabilan porast broja dnevnih korisnika. Dakle, ne samo onih koji samo otvaraju profile, već onih koji zaista svaki dan pregledavaju ili objavljuju sadržaj na toj mreži.

Više je razloga za to. Jedan uključuju česte promocije Threadsa na drugim Metinim mrežama poput Facebooka i Instagrama, fokus na kreatore, kao i brzo predstavljanje novih opcija. Samo tijekom prošle godine ova je platforma predstavila opcije poput zajednica baziranih na interesima, boljih filtera, direktnih poruka, nestajućih objava i drugih, a čini se kako sada pripremaju i još jedan veliki novitete - igre.

S druge strane, Muskov X se u posljednje vrijeme našao na velikom udaru javnost zbog korištenja Groka, integriranog AI chatbota za stvaranje slika žena (ponekad čak i maloljetnih) bez odjeće.

Prema posljednjem izvještaju kompanije Similarweb, Threads je sada po broju dnevnih korisnika na mobilnim uređajima prestigao platformu X. Dok X i dalje dominira na webu, tijekom posljednjih nekoliko mjeseci značajno je porastao broj dnevno aktivnih korisnika Threadsa na aplikacijama za iOS i Android. Početkom siječnja premašio je 141 milijun dnevno aktivnih korisnika, dok je X imao 125 milijuna.

Zanimljivo je kako je situacija na webu potpuno drukčija te, prema istom izvoru, X ima oko 150 milijuna dnevno aktivnih korisnika, dok je ta brojka za Threads manja i od - 10 milijuna. Iz Mete su se sredinom prošle godine pohvalili kako Threads imaju čak više od 400 milijuna mjesečno aktivnih korisnika, dok su nekoliko mjeseci nakon toga objavili da je broj dnevno aktivnih korisnika 150 milijuna.

Izvor: Tech Crunch