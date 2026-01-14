Australija je nedavno počela s, kako su to nazvali neki mediji, velikim društvenim eksperimentom - zabranili su društvene mreže za mlađe od 16 godina. Tek će vrijeme pokazati kakvi će biti rezultati tog eksperimenta, no već sada vlade nekih država razmišljaju o uvođenju sličnih zabrana.

Jedna od njih je i Velika Britanija. Prema novom izvještaju The Guardiana, britanski premijer Keir Starmer otvoren je za ideju slične zabrane društvenih mreža za mlade po uzoru na australski model. On je parlamentarnim zastupnicima rekao kako je zabrinut oko vremena koje djeca i tinejdžeri provode na svojim telefonima, kao i zbog negativnih posljedica društvenih mreža na mlade. Također, komentirao je i kako učenici ne bi trebali koristiti pametne telefone u školama.

Promjena mišljenja

Iako su tehnološke kompanije, nakon velikih kritika javnosti, uvele neke alate namijenjene zaštiti i sigurnosti korisnika, oni se nisu pokazali pretjerano korisnima, odnosno nisu spriječili brojne probleme mladih u online svijetu.

Ono što je posebno zanimljivo vezano uz novu Stramerovu izjavu jest što je on sve donedavno bio protiv takvog poteza. Naime, smatra je kako bi se time tinejdžeri gurnuli prema dark webu, ali i općenito kako je takav potez i zabranu jako teško provesti i nadzirati. No kako je s vremenom u javnosti, ali i među parlamentarnim zastupnicima više stranaka porasla podrška za zabranom, tako je i on promijenio svoje mišljenje.

Koliko su se stvari promijenile u Velikoj Britaniji možemo vidjeti na primjeru prijedloga zakona laburističkog zastupnika Josha McAlistera koji je prošle godine predložio mjere s kojima bi se društvene mreže obvezale isključiti tinejdžere od izloženosti “ovisničkim algoritmima”, a vlada bi trebala preispitati trebaju li se i na telefone koji se prodaju mladima integrirati dodatne zaštitne mjere.

Ministri su se tada usprotivili tom prijedlogu, no sada se situacija i općeniti stav političara i cijele javnosti mijenja, čemu je doprinijela i australska zabrana.

Promatramo Australiju, postoje različiti načini na koje to možete provesti, komentirao je Starmer na sastanku sa zastupnicima.

Britanski ministar zdravstva Wes Streeting prošlog je tjedna komentirao za BBC kako su i Britanci zabrinuti oko svih stvari zbog kojih se Australija odlučila na zabranu društvenih mreža za mlađe od 18 godina - od zlostavljanja putem interneta, negativnog utjecaja na mentalno zdravlje, rizika od tzv. groominga djece pa do privlačenja mladih u terorističke organizacije.

Izvor: The Guardian