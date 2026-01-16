Otvara se novo poglavlje lunarnih istraživanja, u kojem NASA i Američki odjel za energiju potvrđuju svoju predanost razvoju nuklearnog fizijskog reaktora na površini Mjeseca.

Plan je dovršiti fazu razvoja do 2030. godine, što će vjerojatno uključivati opsežna testiranja na Zemlji. Reaktor bi trebao osigurati stalnu opskrbu energijom na površini Mjeseca nakon njegove izgradnje, smanjujući ovisnost o dopremi goriva s Zemlje.

Ovim se omogućuje bliža suradnja između NASA-e i Odjela za energiju kako bi se osigurale sposobnosti potrebne za ulazak u Zlatno doba svemirskog istraživanja i otkrića, kaže upravitelj NASA-e Jared Isaacman, u priopćenju američke svemirske agencije.

Projektiranje fisijskog reaktora za Mjesec predstavlja jedinstvene izazove. Zemaljski reaktori koriste hlađenje vodom kroz rashladne tornjeve, no gotovo vakuumsko stanje i niska gravitacija Mjeseca onemogućuju konvencionalne metode hlađenja. Znanstvenici istražuju alternative poput čvrstih provodnika topline i rashladnih tekućih metala, što dodatno komplicira inženjerski dizajn tog planiranog lunarnog nuklearnog reaktora.

Mjesečeva prašina predstavlja još jedan problem. Za razliku od Marsa, prašina na Mjesecu je abrazivna i elektrostatki nabijena, lijepi se za strojeve i ugrožava njihovo funkcioniranje. Svaki dizajn reaktora mora smanjiti potrebu za održavanjem, uz osiguranje snažne zaštite od zračenja za astronaute u blizini reaktora.

Znanstvenici se oslanjaju na desetljeća prethodnog rada, pa taj novi projekt gradi na ranijim tehničkim dostignućima, a ne počinje baš od nule. Planirana je proizvodnja nuklearnog reaktora od najmanje 40 kilovata, dovoljno za opskrbu otprilike 30 kućanstava tijekom deset godina.

Iako je početna faza dizajna dovršena, pretvaranje sustava u komponente spremne za svemirski let bit će postupno, pod utjecajem financiranja, regulatornih zahtjeva i inženjerskih izazova.

Iako bi nuklearni fizijski reaktor na Mjesecu bio izniman resurs, njegova najava naglašava da projekt ostaje dugoročni cilj SAD-a, a ne neposredna stvarnost.

Izvor: Science Alert