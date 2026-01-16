Švicarski regulator otvorio je istragu kako bi utvrdio je li poskupljenje Microsoftovih proizvoda možda rezultat kršenja tržišnog natjecanja, a Microsoftov Activision Blizzard pod povećalom je u Italiji zbog moguće sporne komercijalne prakse u dvije video-igrice.

Okidač za preliminarnu istragu u Švicarskoj bile su cijene.

Kupci su prijavili značajno poskupljenje licenci za Microsoftove proizvode, posebno za Microsoft 365, koji koriste mnoge tvrtke, uprave i institucije.

Brojna povećanja cijena koja su uočena u posljednje vrijeme potencijalno ukazuju na nezakonito ograničavanje konkurencije, naglasio je regulator.

Švicarski zakon zabranjuje ne samo dogovor tvrtki o cijenama, već i zloupotrebu dominantnog ili relativno snažnog tržišnog položaja, podsjeća novinska agencija dpa.

Talijanski regulator otvorio je pak dvije istrage kako bi utvrdio je li Activision Blizzard, dio Microsoftove grupe, prekršio propise komercijalnom praksom u igricama "Diablo Immortal" i "Call of Duty Mobile".

Igrice su besplatne, ali igračima nude mogućnost kupnje, što se smatra obmanjujućom i agresivnom poslovnom praksom, kao i kršenjem ugovornih prava potrošača.

Istrage su usredotočene na moguću upotrebu obmanjujućeg dizajna korisničkog sučelja koji bi trebao potaknuti potrošače da se dulje i češće igraju i koriste promotivne ponude.

Primjeri uključuju opetovano poticanje korisnika da ne propuste nagrade, također i putem poruka u aplikaciji i push obavijesti. Igrače se potiče i na kupnju artikala koji su dostupni tek u ograničenom vremenskom razdoblju.

Talijanski regulator ističe i da se ugrađene značajke "roditeljskog nadzora" čine agresivnima jer automatski prelaze na opcije s nižom razinom zaštite za maloljetnike, poput mogućnosti kupnje u igri, neograničenog vremena igranja i i interakcija s drugim igračima, bez aktivnog sudjelovanja ili nadzora roditelja ili skrbnika.

Također se namjerava ispitati kako se dobiva privola za obradu osobnih podataka prilikom otvaranja računa jer se čini da se potrošače, uključujući maloljetnike, navodi da odaberu najširu 'lepezu' privole, uključujući i dozvolu za profiliranje u komercijalne svrhe.

Microsoftov talijanski ured za odnose s javnošću nije odgovorio na Reutersov upit da komentira istragu.