Rijetko kad dobijete priliku testirati pametni telefon u ekstremnim uvjetima. Da se razumijemo, to ne znači penjanje na Himalaju ili ronjenje u Marijanskoj brazdi. Već testiranje u uvjetima u kojima se pametni telefon može naći i iz kojih teško izlazi neoštećen.

No, u Honoru su upravo inzistirali da testiranje telefona odradimo u ekstremnim uvjetima. To je podrazumijevalo bacanje na pod s veće visine, zamrzavanje u zamrzivaču, kuhanje u vrućoj vodi ili pak (u našem slučaju) zakopavanje u snijeg na prilično niskim temperaturama.

I iako smo s dozom straha provjeravali telefon nakon tih testiranja, Honorov novi Magic 8 Lite sve je preživio bez ikakvih oštećenja.

Radi se o telefonu koji spada u srednju cjenovnu kategoriju, no koji je svojim mogućnostima posramio puno skuplje i razvikanije modele.

Baš kao i prethodni Lite modeli u Honorovoj Magic seriji, Magic 8 Lite može se pohvaliti visokom izdržljivošću. Ima certifikate IP68 i IP69K što znači da bez problema podnosi ispiranje, prljavu vodu, mlazove vode pod visokim pritiskom i temperaturom. Također, radi na temperaturama od -30 do 55 stupnjeva Celzija.

Tijekom našeg testiranja uređaj se zaista pokazao izdržljivim. Bez obzira na bacanje (a u jednom trenutku je čak surfao po stepenicama do kata niže), uređaj je preživio bez i jednog traga oštećenja ili problema u funkcioniranju.

Veliki 6,79-inčni OLED ekran s diskretnim otvorom za prednju kameru (od 16MP) ima rezoluciju od 2640x1200 piksela i frekvenciju osvježavanja od 120Hz. I više nego dovoljno za gledanje omiljenih serija ili pregledavanje (i obradu) fotografija i videa. Čak i bez dodatne zaštite za ekran, ni nakon ekstremnog korištenja nije pokazao tragove oštećenja.

Honor Magic 8 Lite - 11 (Foto: Zimo)

Honor Magic 8 Lite - 9 (Foto: Zimo)

Na stražnjoj strani uređaja nalazi se, sad već prepoznatljiv, sustav kamera koji se sastoji od glavne kamere od 108MP i ultraširoke s 5MP.

Testirali smo kameru u različitim uvjetima i ono što smo primijetili je da ponekad mrvicu sporije reagira na pritisak na okidač. Znate onu situaciju, podignete uređaj, stisnete okidač i onda spustite uređaj, a na zaslonu se pojavi mutna fotografija spuštanja. E, to.

Što se same kvalitete fotografija nemamo neku veću zamjerku. U uvjetima sunčanog i vedrog vremena ili dobro osvjetljene prostorije, fotografije su izvrsne. Možda su boje mrvicu prenaglašene u odnosu na stvarnu situaciju, ali za objavljivanje na društvenim mrežama to i tako nije toliko bitno (pogotovo kad se provuku kroz cijeli niz filtera). Snimanje u noćnim uvjetima također je rezultiralo dobrim fotografijama ako smo si uzeli vremena i umirili se te pustili uređaj da odradi svoje. Kontrasti su bili dobri, nije bilo nekog značajnijeg zamućenja ili zrnate fotografije.

Fotografije snimljene s Honor Magic 8 Lite - 10 (Foto: Zimo)

Fotografije snimljene s Honor Magic 8 Lite - 9 (Foto: Zimo)

Fotografije snimljene s Honor Magic 8 Lite - 5 (Foto: Zimo)

Čak su i snimke novogodišnjeg vatrometa ispale i više nego dobre, kako u video verziji, tako i u foto verziji. Puno je pomogla opcija "živih fotografija" koja snima nekoliko sekundi prije i nekoliko poslije samog pritiska na okidač pa smo uspjeli uloviti i scene koje inače ne bismo.

No, treba istaknuti kako Magic 8 Lite ima maksimalni zoom od 10 puta, što znači da baš i nećete moći zumirati jako udaljene predmete ili osobe.

AI algoritam uvelike pomaže da fotografije izgledaju bolje i čišće pa su rijetki trenutci kad ćete baš biti razočarani u fotografske sposobnosti (kako svoje, tako i samog telefona).

Fotografije snimljene s Honor Magic 8 Lite - 8 (Foto: Zimo)

Fotografije snimljene s Honor Magic 8 Lite - 11 (Foto: Zimo)

Fotografije snimljene s Honor Magic 8 Lite - 6 (Foto: Zimo)

Fotografije snimljene s Honor Magic 8 Lite - 7 (Foto: Zimo)

Fotografije snimljene s Honor Magic 8 Lite - 1 (Foto: Zimo)

Što se tiče prednje kamere, ona je sa svojih 16MP i više nego dovoljna za snimanje videa, selfija i videopozive.

Ono što nas je oduševilo kod ovog uređaja je njegova baterija. S kapacitetom od 7500mAh ova litij-ionska polimerna baterija podržava brzo punjenje od 66W putem žičanog punjača, ali ćete ga morati sami kupiti jer ne dolazi u kutiji. Međutim, kad jednom napunite ovu bateriju, bez problema će izdržati dva dana intenzivnog korištenja ili čak tri dana prosječnog korištenja.

Da, dobro ste pročitali do tri dana. U prijevodu, možete otići na vikend s prijateljima i zaboraviti punjač. S obzirom na to da to ne pružaju ni puno skuplji uređaji, ovo je definitivno veliki plus.

Dotaknimo se malo i samog hardvera, odnosno onog što se nalazi u samom uređaju. Magic 8 Lite pokreće Qualcommov Snapdragon 6 Gen 4 čip, u kombinaciji s 8GB radne memorije i 256 ili 512GB prostora za pohranu. Treba napomenuti da Honor omogućuje dodavanje virtualne radne memorije (Honor RAM Turbo)pa tako možete imati do 16GB memorije za zahtjevnije aplikacije ili videoigre.

Uređaj dolazi s Android 15 i Honorovim Magic OS 9, a iz Honora kažu da će dobivati i šest godina sigurnosnih i ažuriranja operativnog sustava. Nije loše.

Imate li još koji Honorov uređaj moći ćete prebacivati podatke, obavijesti, zadatke i slično između njih koristeći Honorovu "Connect" opciju (nešto slično Appleovoj opciji prebacivanja unutar njihovog ekosustava).

Teško je ne primijetiti da su u Honoru naglasak stavili na umjetnu inteligenciju. Tako je moguće pronaći cijeli niz alata koji omogućuju AI prevođenje, transkripciju (koje smo isprobali i sa hrvatskim jezikom i rade izvrsno), Magic Portal koji funkcionira poput Googleovog Circle to Search, uređivanje fotografija i videa pomoću AI alata (uklanjanje neželjenih predmeta, poboljšavanje mutnih fotografija, AI Outpainting za širenje fotografija dodavanjem sadržaja, AI Beauty za obradu portreta) i slično.

Honor Magic 8 Lite - 8 (Foto: Zimo)

I što na kraju reći o ovom uređaju? Sa svojim mogućnostima, kako hardverskim tako i softverskim, Honor Magic 8 Lite nudi mnogo. Trebate li izdržljiv uređaj koji će preživjeti i ekstremne testove (recimo šutanje u torbi nakon lošeg nogometnog treninga, plivanje u vodi nakon što vam je ispao iz ruke ili pak da ostane na krovu auta tijekom noći kad pada snijeg ili kiša) ili jednostavno ostati u komadu i bez dodatne maskice, onda je ovo definitivno uređaj o kojem trebate razmisliti.

U trenutku pisanja recenzije još nije bila poznata njegova cijena za hrvatsko tržište, ali ako se i bude kretala oko 500 eura, to je izvrstan odnos cijene i onoga što dobijete.