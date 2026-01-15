Sam Altman i Jony Ive privukli su veliku pažnju javnosti kada su najavili suradnju i razvoj potpuno novog gadgeta baziranog na umjetnoj inteligenciji. O kakvom je uređaju riječ, i dalje je misterij, no krajem prošle godine saznali smo kako će to biti “jednostavan, lijep i razigran” uređaj kojeg će krasiti “minimalistička estetika”. Osim što je tada spomenuo takve nekakve općenite epitete koji u biti ništa ne govore o samom uređaju, Altman je rekao je i kako su dovršili inicijalni hardver.

Ovog tjedna saznali smo neke nove detalje o tom, kako ga neki nazivaju, gadgetu budućnosti. Naime, nije riječ o službenim informacijama, već o glasinama koje dolaze iz pouzdanih izvora (Smart Pikachu, koji prati stanje na tržištu nabavnih lanaca), a prenijeli su ih na Gizmodu.

Kodno ime Sweetpea

Prema tim informacijama, prvi gadget koji će se pojaviti suradnjom izvršnog direktora OpenAI-a i jednog od najpoznatijih dizajnera jest poseban audio uređaj jedinstvenog i dosad neviđenog dizajna. Taj dizajn, prema slikama koje su se pojavile na društvenoj mreži X, nalikovat će jajetu unutar kojeg će se nalaziti dva dodatna gadgeta/slušalice u obliku pilule koji se postavljaju iza uha - iako prema slikama nije jasno kako će se zakačiti iza uha, odnosno kako će se pričvrstiti. Njegovo kodno ime je Sweetpea te bi se s njim trebalo upravljati glasom, pri čemu će glavno sučelje biti, naravno - ChatGPT.

Hearing fresh detail on Openai "To-go" hardware project from last report. Now confirmed it is a special audio product to replace Airpod, internal code name is "Sweetpea"



On manufacturing, Foxconn has been told to prepare for total 5 devices by Q4 2028. All not known but a home… https://t.co/svOCBuyapI pic.twitter.com/SFumFfRIeF — 智慧皮卡丘 Smart Pikachu (Weibo) (@zhihuipikachu) January 12, 2026

Ranije se govorilo kako će to biti uređaj koji će primarno pratiti i slušati sve što se događa oko korisnika te bi se s vremenom trebao prilagoditi korisniku i njegovom načinu života i reagirati kontekstualno, ovisno o situaciji. No prijašnje informacije govorile su također kako bi trebao imati više kamera i mikrofona, kako bi mogao i vidjeti sve što se događa u okolini i, ovisno o situaciji, reagirati na prostor i situaciju koju vidi.

Gadget kakav nitko ne bi očekivao

Ako su nove glasine istinite te bi to trebao biti nekakav minijaturni uređaj koji se nosi iza uha, teško je očekivati da će imati kamere. No Altman i Ive možda zaista pripremaju i takav uređaj s kamerama jer nisu fokusirani samo na jedan gadget. Naime, navodno su Foxconnu poručili da se pripremi na proizvodnju čak 5 uređaja do posljednjeg kvartala 2028. Prvi, vjerojatno upravo taj koji će se nositi iza uha, očekujemo tijekom ovog rujna, ako ne dođe do nekih problema u razvoju i proizvodnji.

Nove glasine spominju još dva potencijalna uređaja - jedan “kućni uređaj” (to bi možda mogla biti neka verzija pametnog zvučnika ili slično), a drugi je gadget kakav gotovo nitko ne bi očekivao - AI olovka.

Riječ je, dakle, o glasinama koje su vjerojatno bazirane na planovima koji se, naravno, mogu promijeniti, a službene informacije o tome što Ive i Altman rade ne treba očekivati sve do predstavljanja samog gadgeta.

