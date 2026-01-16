Korisnici TikToka u Europi, u sljedećih bi nekoliko tjedana mogli uočiti neke promjene.

Naime, kako piše Reuters, TikTok će uvesti novu tehnologiju za utvrđivanje dobi korisnika u Europi, kako bi uskladio svoje poslovanje s europskim pravilima.

Nova tehnologija trebala bi identificirati i ukloniti račune korisnika mlađih od 13 godina. Odluka o uvođenju ove tehnologije dolazi nakon što su europski regulatori najavili strože nadziranje provođenja odluke od dobnoj granici u korištenju internetskih platformi.

TikTok je ovu tehnologiju testirao tijekom prošle godine u Europi. Reuters navodi kako se pomoću nje analiziraju podaci profila, objavljenvi video materijali i bihevioralni signali kako bi se procijenilo radi li se o korisniku mlađem od 13 godina.

Profili za koje tehnologija procijeni da spadaju u tu kategoriju bit će označeni, a potom će ih revidirati "posebni moderatori". Iz TikToka poručuju da profili neće biti automatski izbrisani. U prijevodu, korisnici koji su stariji od 13, a označeni su kao mlađi, moći će tražiti revidiranje odluke i zadržati profil, ako dokažu da su stariji.

Iz TikToka ističu kako ne postoji globalno prihvaćen način kako utvrditi nečiju dob, a istovremeno ne zadirati u njegovu privatnost. Za odlučivanje o tome je li neki korisnik dovoljno star ili ne, TikTok će se koristiti tehnologijom tvrtke Yoti, u kombinaciji s provjerom identiteta pomoću osobnih dokumenata.

Korisnici u Europi trebali bi biti obaviješteni o uvođenju ove nove tehnologije kad ona bude službeno puštena u pogon.