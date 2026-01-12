Meta je deaktivirala više od pola milijuna profila u Australiji kao rezultat prve zabrane društvenih mreža za osobe mlađe od 16 godina u svijetu, objavila je tvrtka u ponedjeljak.

Meta je objavila da je između 4. i 11. prosinca 2025. ugasila 544.052 profila za koje vjeruje da su ih koristili mlađi od 16 godina. To uključuje 330.639 računa na Instagramu, 173.497 na Facebooku i 39.916 na društvenoj mreži Threads.

Prema novom zakonu, koji je stupio na snagu 10. prosinca, osobama mlađim od 16 godina više nije dopušteno imati vlastite račune na 10 glavnih platformi društvenih medija, uključujući na TikToku, Snapchatu, Redditu i YouTubeu.

Tvrtke su dobile godinu dana da uvedu mjere provjere dobi, a kršenja će rezultirati visokim kaznama do 49,5 milijuna australskih dolara (33 milijuna američkih dolara).

Tvrtka Meta je navela da će kontinuirano poštivanje zakona biti "višeslojni proces" koji će se nastaviti usavršavati.

Iako naša zabrinutost glede određivanja dobi na internetu bez industrijskog standarda i dalje postoji, navela je tvrtka u objavi na blogu.

Kao što smo već naveli, Meta je predana ispunjavanju svojih obveza usklađenosti i poduzima potrebne korake kako bi ostala u skladu sa zakonom, dodaju.

Meta je pozvala australsku vladu da se "konstruktivno angažira s industrijom kako bi pronašla bolji put prema naprijed, poput poticanja cijele industrije da podigne standard u pružanju sigurnih online iskustava, uz očuvanje privatnosti i dobnu primjerenost, umjesto općenitih zabrana".

Trgovine aplikacija trebale bi biti obvezne provjeriti dob i dobiti odobrenje roditelja prije nego što djeca uopće preuzmu aplikaciju, poručuje Meta.

Ovo je jedini način da se zajamči dosljedna zaštita mladih u cijeloj industriji, bez obzira na to koje aplikacije koriste, kao i da se izbjegne efekt sustizanja novih aplikacija na koje će tinejdžeri migrirati kako bi zaobišli zakon o zabrani društvenih mreža, upozorila je Meta.