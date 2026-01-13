Zajednički projekt NASA-e i Europske svemirske agencije (ESA) za vraćanje uzoraka s Marsa našao se pred mogućim otkazivanjem. Odluka proizlazi iz Zakona o proračunu za trgovinu, pravosuđe, znanost i srodne agencije, odnosno takozvanog "minibus" paketa, koji je američki Kongres odobrio 8. siječnja. Zakon sada čeka glasanje u Senatu.

U tekstu tog zakona stoji, kako je predloženo u proračunu, sporazum ne podupire postojeći program Mars Sample Return (MSR), i to u odjeljku pod nazivom "Buduće misije na Marsu". Ipak, navedeni zakon naglašava da tehnologije razvijene unutar MSR-a nisu samo ključne za uspjeh budućih znanstvenih misija nego i za ljudsko istraživanje Mjeseca i Marsa.

Zabrinutost znanstvene zajednice

Ta vijest je izazvala zabrinutost u zajednici znanstvenika koja podržava ciljeve NASA-e u istraživanju Marsa i koja se zove Mars Exploration Program Analysis Group (MEPAG). Iako "minibus" paket predviđa značajnih 22,2 milijarde eura za NASA-u u fiskalnoj godini 2026., u odnosu na 17 milijardi eura koje je tražila Bijela kuća, MEPAG ostaje zabrinut zbog otkazivanja MSR-a.

Duboko smo zabrinuti zbog otkazivanja MSR programa, rekla je za portal Space.com Victoria Hamilton, predsjednica MEPAG-a i vodeća svemirska znanstvenica u američkom Institutu Southwest Research.

MSR je bio najvažnija misija planetarne znanosti u posljednja dva "Desetljetna pregleda", koje pripremaju Američke nacionalne akademije znanosti, inženjerstva i medicine na zahtjev NASA-e svakih deset godina.

Nalazimo se na pragu konačnog utvrđivanja je li postojala život na drevnom Marsu, a logika za izbor lokacija i prikupljanje uzoraka bila je rigorozno i široko razmatrana, rekla je Hamilton. Dodala je da postoje nevjerojatno primamljivi uzorci u spremištu rovera Perseverance koji bi mogli revolucionirati naše razumijevanje života u Sunčevom sustavu.

Potencijalna katastrofa (za NASA-u i SAD)

Rover Perseverance istražuje krater Jezero od 2021. godine, prikupljajući uzorke stijena, regolita i atmosfere.

Ti uzorci također će pružiti neprocjenjive informacije o površinskom okolišu Marsa, koje bi mogle znatno smanjiti rizik za ljudske istraživače na Marsu i uštedjeti milijarde eura poreznih obveznika smanjenjem potrebe za inženjeringom oko mnoštva nepoznanica o marsovskoj sredini, rekla je Hamilton.

Bilo bi katastrofalno za ugled SAD-a i NASA-e ako bi SAD bile prisiljene sjediti sa strane dok znanstvenici druge države otkrivaju izvanredna znanstvena otkrića i s kojima čak ne smijemo znanstveno surađivati, upozorila je Hamilton.