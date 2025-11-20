NASA-in rover Perseverance u posljednje je četiri godine, tijekom svoje misije na Marsu, otkrio mnoštvo zanimljivih stvari. Brojni uzorci stijena i tla koje je prikupio tek trebaju biti dostavljeni na Zemlju kako bi se pomnije proučili pa je za očekivati da će otkrića o Marsovoj prošlosti biti još.

No, tijekom svoje misije Perseverance je naišao na neobičan prizor koji je pobudio pozornost znanstvenika. Pomnijom analizom fotografija koje su nastale tijekom istraživanja stijeme u Vernoddenu, otkriveni su tragovi načeg, za što znanstvenici vjeruju da bi mogao biti "svemirski posjetitelj".

Naime, na fotografijama su uočili neobično oblikovanu stijenu promjera oko 80 centimetara nazvanu Phippsaksla, koja se svojim izgledom razlikuje od ostatka okoliša.

Znanstvenici su stijenu pobliže proučili pomoću Perseveranceovog SuperCam uređaja, koji je otkrio da stijena sadrži visok udio željeza i nikla, što je kombinacija koja se obično povezuje s meteoritima. Zaključak se sam nametnuno - Perseverance je nabasao na meteorit koji je na Mars stigao iz nekog drugog dijela Sunčevog sustava.

Međutim, da bi zaista mogli tvrditi da se radi o meteoritu, znanstvenici će morati pričekati da uzorci te stijene stignu na Zemlju.

Ono što su istaknuli iz NASA-e, je da pronalazak ovakvih tragova meteorita pomaže da bolje razumiju povijest Marsa, ali i kako se meteoriti s vremenom integriraju u površinu Marsa.

Za sad će nastaviti s istraživanjem lokaliteta krater Jezero i tražiti znakove drevnog mikrobnog života.