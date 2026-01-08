Mikroplastika već neko vrijeme više nije apstraktan ekološki problem, ograničen samo na oceane i divlji svijet. Britanska stručnjakinja Catherine Rolph, koja je predavačica na području inženjerstva okoliša na britanskom Otvorenom sveučilištu (The Open University), piše u komentaru za portal The Conversation da svakodnevne prehrambene navike izlažu ljude plastičnim česticama daleko više nego što je javnost toga svjesna.

Rolph objašnjava da znanstvene studije procjenjuju dnevnu izloženost mikroplastici kroz hranu i piće u rasponu od nula do 1,5 milijuna čestica pos osobi. Prema istraživanjima koja navodi, flaširana voda predstavlja najveći pojedinačni izvor tog unosa, daleko nadmašujući većinu krutih namirnica. No Rolph ističe i pet iznenađujućih izvora mikroplaste prema kojima je javnost slabo osvještena.

Guma za žvakanje

Jedan često zanemareni izvor je žvakaća guma. Rolph ističe da većina guma za žvakanje sadrži bazu od plastike i gume, pomiješanu s aromama i zaslađivačima. Tijekom žvakanja ta baza otpušta mikroplastiku, a samo jedan gram može osloboditi do 637 čestica. Čak i gume za žvakanje na biljnoj bazi oslobađaju slične količine, što upućuje na kontaminaciju tijekom proizvodnje ili pakiranja. Većina čestica oslobađa se u prvih osam minuta, pa dulje žvakanje jedne žvake smanjuje izloženost.

Sol i kuhinjski pribor

Kontaminacija soli mikroplastikom je raširena. Rolph navodi da 94 % testiranih proizvoda soli diljem svijeta sadrži mikroplastiku, pri čemu je kontaminacija veća kod kopnene soli, poput himalajske, nego kod morske. Proizvodnja i pakiranje vjerojatno su glavni izvori. Plastični mlinci za začine također mogu otpuštati čestice, gdje samo 0,1 gram soli mljeven plastičnim mlinom može osloboditi do 7628 čestica. Keramički ili metalni mlinci smanjuju taj rizik.

Određeno voće i povrće

Studije koje navodi Rolph pokazuju prisutnost mikroplastike i nanoplastike u voću i povrću, a mikroplastika ulazi u biljke kroz korijenje ili se taloži na njihovoj površini. Jabuke i mrkve spadaju među najkontaminiranije, dok je zelena salata najmanje pogođena. Unatoč tome, razine ostaju niske u usporedbi s prerađenom hranom, a zdravstvene prednosti antioksidansa i dalje daleko nadmašuju potencijalne rizike od izloženosti mikroplastici.

Vrući napici i posude

Čaj, kava i mlijeko mogu sadržavati mikroplastiku. Rolph ističe plastično obložene papirnate čaše za van kao glavni izvor, pri čemu toplina povećava oslobađanje čestica mikroplastike. Vrući napici općenito sadrže više mikroplastike nego hladni, dok mlijeko u staklenim bocama pokazuje manju kontaminaciju. Neki napici u staklenim bocama i dalje sadrže čestice, vjerojatno zbog metalnih čepova obojenih bojom. Čaj u rinfuzi i višekratne metalne ili staklene čaše pružaju sigurnije alternative.

Morska hrana, ali...

Iako većina morske hrane sadrži mikroplastiku, Rolph naglašava da su razine niske. Prirodni filtratori poput školjki sadrže 0,2 do 0,70 čestica po gramu, što je znatno manje od 11,6 milijardi čestica koje se oslobađaju kuhanjem jedne šalice čaja u plastičnim vrećicama.