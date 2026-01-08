Za sve koji posjeduju bitcoin i druge popularne kriptovalute prošla godina bila je prilično uspješna. Bitcoin je u listopadu dosegao rekordnu vrijednost od 126 tisuća dolara, da bi naknadno pao na oko 80 tisuća dolara, a sada se kreće oko 90 tisuća dolara, dok se cijena ethera jedno vrijeme približila cifri od 5 tisuća dolara. Rezultat je to, među inim, povoljnijeg regulatornog okruženja u SAD-u pod Donaldom Trumpom, kao i sve većim interesom institucionalnih investitora i banaka za kriptovalute.

Hoće li se na krilima tog povoljnijeg okruženja nastaviti rast kriptovaluta i ove godine ili će ovo možda biti lošija godina za bitcoin, možemo samo nagađati, a novinari CNBC-a razgovarali su s više stručnjaka kako bi saznali kakva su njihova očekivanja te su pokušali dati odgovor na pitanje za koje svi žele znati odgovor - hoće li bitcoin nastaviti s velikim rastom.

I dalje će biti volatilna

Prema profesorici financija sa Sveučilišta Sussex Carol Alexander, i u ovoj će godini bitcoin ostati prilično volatilna valuta čija će se vrijednost kretati između 75 i 150 tisuća dolara, pri čemu će se ta cijena najčešće kretati oko 110 tisuća dolara. Na CNBC-u kažu kako je ona posljednjih godina bila relativno precizna sa svojim predviđanjima te je ranije rekla kako bi se do ljeta 2025. s bitcoinom moglo trgovati po cijeni od 150 tisuća dolara - 50 tisuća manje-više. A tada se zaista trgovalo po cijeni iznad 100 tisuća dolara.

James Butterfill iz CoinSharesa priličan je optimist oko kretanja cijene bitcoina pa tako očekuje da će se cijena popeti na između 120 i 170 tisuća dolara, uz konstruktivnije promjene cijena u drugoj polovici godine. Naime, smatra kako će investitori pažljivo pratiti tko će biti novi predsjednik američkih Federalnih rezervi nakon što u svibnju završi mandat Jeromea Powella, a Butterfill vjeruje kako bi ta nova osoba mogla biti popustljivija. Naglasio je i kako će potezi investitora ovisiti i o posebnom prijedlogu zakonu koji nastoji stvoriti okvir za regulaciju digitalne imovine.

Geoff Kendrick iz banke Standard Chartered ranije je bio itekako veliki optimist oko bitcoina kada je najavio da bi njegova vrijednost ove godine mogla dosegnuti čak 300 tisuća dolara. S vremenom je promijenio mišljenje i njegov stav je i dalje optimističan, ali puno umjereniji - vjeruje kako će vrijednost doseći 150 tisuća dolara.

Snažna godina za bitcoin

Sid Powell, izvršni direktor Maple Financea vjeruje kako bi ove godine bitcoin mogao dogurati do 175 tisuća dolara, a kao glavne razloge potencijalnog rasta spomenuo je smanjenje kamatnih stopa i sve veće institucionalno prihvaćanje bitcoina. On je za prošlu godinu najavio da bi bitcoin mogao doseći između 180 i 200 tisuća dolara, što se nije ostvarilo.

Youwei Yang iz Bit Mininga kaže kako će ova godina biti snažna za bitcoin, no da će je, među inim, obilježiti visoka volatilnost uzrokovana makroekonomskim i geopolitičkim nesigurnostima. Prema njemu, cijena će se kretati između 75 i čak 225 tisuća dolara. Za prošlu godinu njegovo je predviđanje bilo da će se cijena kretati između 80 tisuća dolara (što se ostvarilo) i 190 tisuća, što se pokazalo pretjeranim.

