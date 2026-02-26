Kineski znanstvenici su stvorili revolucionarnu novu bateriju, koja bi mogla značajno smanjiti štetu po okoliš uzrokovanu konvencionalnim uređajima za pohranu energije. Za razliku od tradicionalnih baterija, koje koriste jake kiseline ili lužine, novi dizajn kineskih znanstvenika koristi neutralne soli slične onima u salamuri od tofu-a.

Tim s kineskih Sveučilišta Hong Kong i Južnog sveučilišta za znanost i tehnologiju, detaljno je predstavio svoj rad u stručnom časopisu Nature Communications. Zamijenili su uobičajene elektrolite solima magnezija i kalcija pri neutralnom pH-u od 7,0, učinkovito sprječavajući korozivne reakcije koje obično oštećuju dijelove baterije tijekom vremena, prenosi Tech Xplore.

Dizajn elektrode je također nov. Negativna elektroda izrađena je od kovalentnih organskih polimera (COP), pri čemu je jedana vrsta tih polimera, Hex TADD COP, odabrana zbog elektronskih veza koje poboljšavaju električnu vodljivost. Pozitivna elektroda koristi kemijski materijal sličan Pruskoj plavoj, koji se obično koristi kao pigment u bojama, ali ovdje služi za pohranu električne energije.

Testiranja su pokazala izvanrednu izdržljivost te nove baterije. Standardne baterije često otkažu nakon nekoliko tisuća ciklusa, dok je ova verzija ostala stabilna kroz čak 120.000 ciklusa punjenja. Energijski kapacitet dosegao je 112,8 mAh/g, što je impresivna vrijednost za vodene organske baterije.

U usporedbi s trenutnim vodenim baterijskim sustavima, novi sustav nudi izvanrednu dugoročnu stabilnost punjenja i pražnjenja te očuvanje okoliša pri neutralnoj vrijednosti pH elektrolita baterije, napisali su autori studije.

Neutralni, netoksični materijali udovoljavaju međunarodnim sigurnosnim standardima, što sugerira manji rizik za okoliš. Izazovi međutim preostaju, uključujući povećanje gustoće energije i skaliranje proizvodnje organskih polimera prije komercijalne primjene.