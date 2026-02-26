Iako nam je svima jasno da je, u današnje digitalno vrijeme u kojem se svaki naš klik mišem i otvaranje stranice konstantno prati, privatnost odavno nestala, čini se kako najgore za našu anonimnost i privatnost tek dolazi. Razlog su pametne naočale.

Brojni tehnološki stručnjaci i lideri nekih od najvrednijih kompanija na svijetu poput Applea i Mete smatraju kako su upravo takve naočale gadget budućnosti koji će s vremenom sve više ljudi kupovati te će im djelomično čak zamijeniti i telefone.

Problem takvih naočala jest što većina modela ima kamere s kojima se može fotografirati i snimati videozapise. Dok su prvi modeli takvih naočala poput zloglasnih Google Glassesa izgledale kao nekakav futuristički gadget s kojim su njihovi vlasnici privlačili pažnju (i kritike), većina modernih naočala izgleda kao klasične sunčane naočale i nema neke velike razlike u dizajnu.

Otpor prema tehnologiji nadzora

To bi značilo da možete biti okruženi ljudima koji nose naočale s kamerama, a da vi toga niste svjesni pa ne bi bili svjesni niti ako vas oni snimaju bez vašeg znanja (u teoriji, kada je kamera aktivirana, trebala bi svijetliti posebna lampica, no i ona se može sakriti). No niti to nije najgore jer, prema posljednjim glasinama, Zuckerberg u Metinim pametnim naočalama do kraja godine namjerava dodati opciju prepoznavanja lica. Tako bi, zahvaljujući kameri i Metinoj umjetnoj inteligenciji naočale mogle samo identificirati osobe, ali i odmah dati i neke informacije o njima. Ako to toga zaista dođe, to bi zaista trebala biti noćna mora za privatnost.

Kako bi ljude upozorio na opasnost, odnosno na korisnike koji se nalaze u njihovoj blizini te nose pametne naočale (s kojima ih u teoriji mogu fotografirati i snimati), jedan je developer razvio zanimljiviu aplikaciju. Nearby Glasses je aplikacija koja je za sada dostupna samo na Androidima te prati aktivnosti bazirane na bluetoothu proizvođača poput Mete, Luxottica Groupa i Snapa - dakle, najpopularnijih proizvođača pametnih naočala.

Kada aplikacija prepozna da se u blizini nalaze osobe koje nose takve naočale, odmah će upozoriti korisnika.

To je kao nekakav signal upozorenja, a Yves Jeanrenaud, švicarski sociolog koji se programiranjem bavi iz hobija rekao je kako njegova aplikacija predstavlja mali dio otpora prema tehnologiji nadzora. U razgovoru s medijima naglasio je kako sama aplikacije nije savršena te i dalje može zamijeniti neke druge uređaje (poput VR uređaja) s pametnim naočalama, no kaže kako to nije nešto što se ne može riješiti.

Ako ćemo u budućnosti zaista biti okruženi ljudima koji će nositi takve naočale s kamerama, čini se kako će nam aplikacije poput Nearby Glassesa postati nezaobilazne, ako želimo barem djelomično zaštititi svoju privatnost, odnosno ako ne želimo da nas netko s naočalama snima bez našeg znanja.

Izvor: Gizmodo