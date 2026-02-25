Čini se kako je WhatsApp u posljednje vrijeme ubrzao s razvojem različitih noviteta i poboljšanja na svojoj komunikacijskoj platformi. Dva najveća posljednja noviteta koja razvijaju, tj. koja su počeli testirati odnose se na grupne poruke. Korisnici WhatsAppa tako će napokon, kada postanu dio grupnih razgovora, imati uvid i u dio starijih poruka koje su korisnici razmjenjivali prije nego su se oni uključili u chat. Također, korisnici će dobiti i mogućnost skrivanja dijela razgovora. Takve poruke bi se onda otvorile tek kada se klikne na njih, što je korisno u situacijama kada se razgovara npr. o filmovima i serijama koje nisu svi gledali pa ne žele spojlere.

Ova tvrtka sada priprema novu opciju koja će sigurno biti zanimljiva svim korisnicima. Riječ je o podešavanju vremena slanja poruka. Meta je, prema informacijama s WABetaInfo, krenula s razvojem ove opcije te su u posljednjoj verziji aplikacije za Appleove uređaje pronađeni dokazi koji ukazuju na to. Opcija trenutačno nije dostupna u testnim verzijama te je očekujemo u nekim budućim nadogradnjama.

Korisnici će moći odabrati datum i vrijeme slanja

Kada bude dostupna, korisnici će moći napisati poruku te, ako žele, odabrati datum i vrijeme kada žele da ona bude poslana. Ta bi se mogućnost mogla pokazati itekako korisnom u raznim situacijama. Npr. ako želite biti sigurni da nećete nekom zaboraviti čestitati rođendan, više nema potrebe za postavljanjem podsjetnika, već im samo napišete poruku i postavite da se pošalje na dan rođendana. Također, ako ne želite kolege ometati tijekom njihova slobodnog vremena, možete poruku namjestiti da se pošalje odmah ujutro kada počinje radno vrijeme ili, ako je kasno i ne želite buditi i ometati prijatelje, možete postaviti da se poruka pošalje tijekom sutrašnjeg dana.

Mogućnost planiranja naknadnog slanja poruka trebala bi biti dostupna za pojedinačne i grupne razgovore, no još nije poznato hoće li se moći koristiti i za kanale. Sve takve poruke koje bi se trebale naknadno poslati WhatsApp će smjestiti u poseban dio “planiranih poruka” gdje će im korisnici moći pristupati, mijenjati ih i, naravno, brisati prije nego se pošalju.

Trenutačno nema nekog vremenskog okvira kada bi ova opcija mogla postati dostupna korisnicima, no za očekivati je kako će se prvo pojaviti u testnoj verziji aplikacija za iPhone i Androide. Nakon toga ne bi trebalo proći previše vremena dok izađe iz bete i postane dostupna svim korisnicima.

Izvor: Digital Trends