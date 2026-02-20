WhatsApp konstantno nadograđuje svoju platformu s različitim novitetima. U nekim je slučajevima riječ o kozmetičkim promjenama koje neće previše utjecati na iskustvo i način korištenja ovog komunikacijskog servisa, no ponekad su te promjene značajne i mogu prilično poboljšati samu aplikaciju. Upravo takva je opcija koju je Metina tvrtka najavila ovog tjedna te su na službenom blogu komentirali kako je riječ o jednoj od najtraženiji opcija na WhatsAppu.

Naime, WhatsApp je najavio postupno uvođenje opcije povijesti grupnih razgovora koja bi trebala značajno olakšati komunikaciju, odnosno praćenje prošle komunikacije osobama koje ulaze u postojeće grupe na ovoj platformi. Kada vas netko ubaci u grupu koja već postoji i putem koje su korisnici već izmijenili brojne poruke, vi u biti ne znate o čemu su razgovarali jer nemate uvid u povijest tog grupnog razgovora.

Povijest grupnog razgovora

Upravo se to sada mijenja. Prema informacijama sa službenog WhatsAppova bloga, kada netko u budućnosti ubace novi članove u grupe, pojavit će im se opcija slanja posljednjih poruka iz te grupe. Treba naglasiti kako neće biti dostupna cijela povijest razgovora već od 25 pa do maksimalno 100 poruka. Time će se omogućiti novim korisnicima u grupama da mogu pratiti posljednje poruke kako bi bili upućeni u tijek razgovora i shvatili kontekst novih poruka koje se šalju.

Kako ne bi bilo neugodnih iznenađenja, svaki put kada se povijest razgovora pošalje novim članovima u grupi, svatko će unutar grupe biti obaviješten te će se povijest razgovora vizualno jasno razlikovati od novih poruka, objasnili su na blogu. Ono što posebno naglašavaju iz Mete jest da se povijest poruka neće automatski dijeliti sa svim novim članovima, već je riječ o akciji koju je potrebno manualno napraviti za svaku osobu posebno, što znači da, ako osobe u grupi to ne žele, ta se povijest i ne mora podijeliti.

Također, administratori grupa moći će deaktivirati tu opciju grupne povijesti za cijeli razgovor tako da u tom slučaju, ako netko i ubaci drugu osobu u razgovor, neće im moći aktivirati tu opciju.

Postupno smo započeli s uvođenjem povijesti grupnih poruka i veselimo se nastavku postavljanja standarda za privatna, grupna iskustva chata na WhatsAppu, stoji na WA blogu.

