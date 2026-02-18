Izvršni direktor Mete Mark Zuckerberg svjedočit će u srijedu na revolucionarnom suđenju o ovisnosti o društvenim mrežama, na koje su ga pozvali odvjetnici tužitelja koji tvrde da su Instagram i druge platforme namjerno dizajnirane kako bi kod mladih korisnika izazvale ovisnost.

Čelni čovjek Instagrama Adam Mosseri bio je prvi direktor Silicijske doline koji je svjedočio 11. veljače, na kojem je porotnicima rekao da odbacuje koncept ovisnosti o društvenim mrežama te radije govori o "problematičnoj uporabi" - izraz koji preferira Meta.

Siguran sam da sam rekao da sam bio ovisan o Netflixovoj seriji kada sam je jedne večeri jako kasno pogledao, ali ne mislim da je to isto što i klinička ovisnost, rekao je Mosseri.

Na galeriji sudnice, majke čija su tinejdžerska djeca počinila samoubojstvo vidljivo su nastojale obuzdati bijes. Kampirale su preko noći na kiši ispred sudnice kako bi osigurale mjesta.

Dan ranije, odvjetnici tužitelja pozvali su psihijatricu Annu Lembke da objasni kako društvene mreže mogu djelovati kao "ulazna droga" za mlade ljude, preusmjeravajući njihove mozgove koji se još razvijaju prema ovisničkom ponašanju.

Suočen s internim razmjenama e-pošte, Mosseri je branio Zuckerbergovu odluku iz 2020. da dopusti filtere za kozmetičku kirurgiju na Instagramu, unatoč snažnim prigovorima drugih rukovoditelja koji su upozoravali na njihove štetne učinke na mlade djevojke.

Neki rukovoditelji inzistirali su na ponovnom uvođenju filtera - koji korisnicima pokazuju kako kozmetički zahvati izgledaju - kako bi izbjegli gubitak tržišnog udjela usred rastuće konkurencije TikToka.

Izvršni direktor YouTubea Neal Mohan također je trebao svjedočiti, ali odvjetnici tužitelja u utorak su rekli da će umjesto njega pozvati drugog direktora YouTubea.

Postupak u Los Angelesu odvija se paralelno sa sličnim nacionalnim slučajem pred saveznim sucem u Oaklandu u Kaliforniji, koji bi mogao rezultirati još jednim suđenjem 2026. godine.

Meta se ovog mjeseca suočava i sa suđenjem u Novom Meksiku, gdje tužitelji optužuju tvrtku da daje prioritet profitu nad zaštitom maloljetnika od seksualnih predatora.