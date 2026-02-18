Dijelu korisnika često je od samog sadržaja - bilo da je riječ o člancima na portalima ili videozapisima na YouTubeu, zanimljivije čitati komentare koji se prikazuju ispod. Bude tu svega - od zanimljivih i pametnih komentara i kratkih analiza preko sarkazma do provokacija i trolova, što mnoge zabavlja.

No dijelu korisnika YouTubea u posljednje se vrijeme događa nešto čudno - komentari ispod videa, kao i opisi samih videa, više se ne prikazuju. Sve više korisnika, nevezano za uređaje i browsere koje koriste, na forumima i Redditu prijavljuje kako im se na mjestu komentara prikazuje obavijest kako su oni isključeni, uključujući i videozapise na kojima su se komentari prije prikazivali.

Nema službenih informacija

Iako razlog nije službeno poznat, većina pretpostavlja tko je krivac za tu situaciju, a to su - blokatori reklama. YouTube je odavno krenuo u borbu s takvim alatima koji sprječavaju prikazivanje oglasa pa je nekima s instaliranim ad blockerima ranije čak i blokiran pristup tom videoservisu, sadržaj se sporije učitavao ili bi se korisnicima prikazivala poruka o detektiranom alatu koji sprječava prikaz oglasa. Ta se borba sada, čini se, nastavlja i dalje. Kako prenose na Digital Trendsu, komentari i opisi ispod videa ne prikazuju se upravo korisnicima koji imaju instalirane ad blockere.

U nekim slučajevima komentari se ponovno prikažu nakon osvježavanja stranice, dok se svima vrate nakon što deinstaliraju blokatore reklama, što jasno pokazuje u čemu je problem.

Treba naglasiti kako komentari i opisi ispod videa nisu nestali svim korisnicima koji koriste ad blockere, već samo dijelu, a na ovaj način YouTube ih želi obeshrabriti u daljnjem korištenju.

Činjenica što se komentari ne prikazuju, osim što smanjuje iskustvo korisnicima YT-a, negativno djeluje i na kreatore sadržaja kojima je, osim samog broja pregleda videa, važno stvaranje zajednice i povezivanje s gledateljima. Naime, za korisnike s kojima se povežu i ostvare komunikaciju u komentarima veća je mogućnost da će i u budućnosti pratiti te kreatore i njihove videozapise.

Što se YouTubea tiče, iz ove tvrtke (za sada) nisu komentirali ovaj problem, tj. nisu objavili kako oni stoje iza privremenog gašenja komentara, no na Digital Trendsu kažu kako svi dokazi upućuju na to. A razlog je jasan. Iako YouTube ima pretplatnički model, najviše ljudi platformi pristupa besplatno, a kompanija onda zarađuje upravo od - prikazivanja oglasa.

