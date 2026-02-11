Korištene baterije električnih vozila mogle bi pokriti značajan dio kineskih potreba za električnom energijom, pohranjujući energiju kada obnovljivi izvori obilno proizvode struju i čineći je dostupnom tijekom razdoblja visoke energetske potražnje.

Obnovljivi izvori poput vjetra i sunca variraju u proizvodnji energije, ponekad izazivajući nestašice ujutro, navečer ili zimi. Obično te praznine popunjavaju plinske i ugljenom pogonjene elektrane, no zemlje poput Kine, SAD-a, Velike Britanije i Australije sve više koriste mrežnu pohranu pomoću baterija, kako bi sačuvale energiju iz obnovljivih izvora za ta energetski potrebita razdoblja.

Ruifei Ma s kineskog Sveučilišta Tsinghua i njegovi kolege tvrde da bi istrošene baterije električnih vozila mogle ubrzati prelazak na sustave s neutralnim emisijama ugljika i smanjiti troškove. Njihova studija, objavljena u časopisu Cell Reports Sustainability, pokazuje da bi te baterije, obnovljene uporabe, mogle zadovoljiti čak 67 posto kineske potražnje za pohranom mrežne energije do 2050. godine i smanjiti troškove za 2,5 posto.

Baterije električnih vozila propadaju kako se tijekom godina pune i prazne i obično se povlače iz uporabe kada dosegnu 80 posto početnog kapaciteta.

U njima još ima puno snage

U njima još uvijek ima puno snage, a korištene kao pohrana, ne propadaju tako brzo, kaže za New Scientist Gill Lacey sa Sveučilišta Teesside u Velikoj Britaniji, koja nije sudjelovala u istraživanju.

Ne bismo trebali bacati ove materijale čija je proizvodnja i prerada skupa kad nam u ćelijama preostaje 80 posto upotrebljivog kapaciteta, kaže pak za New Scientist Rhodri Jervis sa Sveučilišnog koledža u Londonu, koji isto tako nije sudjelovao u istraživanju.

Kako raste broj prodanih električnih vozila, 2024. godine prodano ih je više od 17 milijuna, od toga gotovo dvije trećine u Kini, ubrzava se i primjena baterija za drugu uporabu. Do 2050. ukupni kapacitet mrežne pohrane mogao bi doseći 2 bilijuna vata, u usporedbi s otprilike polovicom toga, ako se oslanjamo samo na nove baterije i hidroelektrane.