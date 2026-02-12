U područjima biomedicine i zdravstva, biotehničkih, društvenih, humanističkih te interdisciplinarnih znanosti udio doktorandica od 2014. do 2024. godine stabilno prelazi 50%, a u pojedinim akademskim godinama doseže i više od 60%, što potvrđuje da su žene danas u potpunosti integrirane u doktorsko obrazovanje, istaknula je na panelu pod nazivom "Pozicija žena u znanosti" prof.dr.sc. Danijela Horvatek Tomić.

Panel je održan u organizaciji L'Oréal Adria i u suradnji s Hrvatskim povjerenstvom za UNESCO pri Ministarstvu kulture i medija povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena i djevojaka u znanosti.

Rasprava je okupila istaknute stručnjakinje koje su govorile o promjenama u ulozi i položaju žena u hrvatskoj znanosti tijekom posljednjih deset godina, uključujući: Dijanu Mandić, ravnateljicu Uprave za visoko obrazovanje, prof. dr. sc. Danijelu Horvatek Tomić, ravnateljicu Agencije za znanost i visoko obrazovanje i dobitnicu Nacionalnog priznanja „Za žene u znanosti“ 2010. godine, te doc. dr. sc. Marinu Raguž, specijalisticu neurokirugije i dobitnicu priznanja 2017. godine.

Sudionice su uz relevantne podatke istaknule važnost profesionalnog mentorstva i institucionalne podrške u razvoju karijera mladih znanstvenica.

Nakon rasprave okupljenima se obratio akademik Zvonko Kusić, predsjednik Hrvatskog povjerenstva za UNESCO i Izbornog povjerenstva Nacionalnog programa L’Oréal–UNESCO „Za žene u znanosti“, koji je svečano otvorio izložbu „Bila si moja inspiracija“.

Posebno mi je drago što je organizirana izložba na kojoj javnost može upoznati neke od dosadašnjih dobitnica ove nagrade i njihovih mentorica. Na ovaj način smo dodatno htjeli pokazati koliko mentori imaju značajnu ulogu u svačijem razvoju, posebice kada je riječ o našim dobitnicama, izjavio je akademik Zvonko Kusić.

Izložba „Bila si moja inspiracija“, bit će otvorena javnosti od 9.2. – 22.2. (prvi tjedan na Cvjetnom trgu, dijelu kod Francuskog instituta i kroz Masarykovu, a drugi tjedan na Zrinjevcu). Izložba okuplja neke od dosadašnjih dobitnica priznanja i žene koje su na različitke načine utjecale i pružale potporu na njihovom profesionalnom putu – mentorice, profesorice, majke i kolegice. Izložba slavi zajedništvo i snagu podrške koja potiče stvaranje novih generacija znanstvenica. Njihovi uspjesi potvrda su da je ulaganje u žene u znanosti ulaganje u napredak cijelog društva, a ne samo potpora pojedincu.

Program „Za žene u znanosti“ već dvadeset godina prepoznaje i podržava mlade znanstvenice u istraživačkom i znanstvenom radu. Cilj ovog programa je promjena društvene percepcije o ženama u znanosti i pružanje podrške, te promocija znanstvenica i njihovih znanstvenih uspjeha ali i promjena percepcije o ženama znanstvenicama. Program već godinama prepoznaje i nagrađuje izvrsnost mladih znanstvenica, pružajući im podršku u radu te doprinosi jačanju svijesti o značaju ravnopravnosti. Njihov uspjeh dokaz je dugogodišnjeg ulaganja u napredak žena u znanosti. Do danas je ovaj program podržao više od 4.900 znanstvenica u više od 140 zemalja svijeta. U Hrvatskoj su do sada nagrađene 74 znanstvenice, a ove godine u svibnju nagradit će se još četiri.