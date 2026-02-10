Ispijanje nekoliko šalica kave ili čaja s kofeinom bi u manjoj mjeri moglo pomoći sačuvati mentalne sposobnosti i spriječiti demenciju, prema istraživanju objavljenom u ponedjeljak.

Ljudi koji su svakoga dana pili više kave su imali 18 posto niži rizik od razvijanja demencije u usporedbi s onima koji su pili manje, prema istraživanju temeljenom na odgovorima u upitnicima koje je ispunjavalo 132.000 odraslih Amerikanaca tijekom četiri desetljeća.

Studija, objavljena u časopisu JAMA, također je utvrdila da su ljudi koji su pili najviše kave imali za gotovo dva postotna boda manju stopu poteškoća s pamćenjem ili razmišljanjem, koje su sami primijetili, u usporedbi s onima koji su pili najmanje.

Slični rezultati su dobiveni kada se radilo o čaju s kofeinom, ali ne i pićima bez kofeina, rekli su istraživači.

Međutim, kazali su da iako su otkrića ohrabrujuća, sama studija ne dokazuje da kofein pomaže zaštititi mozak.

Ako postoji pozitivan učinak kofeina, on je malen, a postoje bolje dokumentirani načini da se zaštite kognitivne funkcije tijekom starenja, kazao je u priopćenju voditelj istraživanja Daniel Wang s Harvarda.

Životni stilovi povezani s nižim rizikom od demencije uključuju tjelovježbu, zdravu prehranu i dostatan san, prema ranijim istraživanjima.

Naša studija upućuje na to da konzumacija kave ili čaja s kofeinom može biti jedan dio te slagalice, rekao je Wang.

Rezultati su najvidljiviji kod sudionika koji su pili od dvije do tri šalice kafe ili od jedne do dvije šalice čaja s kofeinom, kazali su istraživači.

Oni koji su pili kavu s kofeinom su također pokazali bolje rezultate na nekim objektivnim testovima kognitivnih sposobnosti, prema istraživanju koje je financirao Nacionalni institut za zdravlje.

Potrebno je daljnje proučavanje kako bi se provjerili čimbenici i mehanizmi odgovorni za otkrića, rekli su znanstvenici.

Istaknuli su da su biološki aktivni sastojci u kavi ili čaju poput kofeina ili polifenola mogući čimbenici koji ublažuju upalu živčanih stanica te štite od kognitivnog propadanja.

Također smo uspoređivali ljude s različitim genetskim predispozicijama za razvoj demencije i vidjeli iste rezultate, što znači da su kava ili čaj možda jednako korisni za ljude s visokim ili niskim genetskim rizikom za razvoj demencije, kazao je suautor istraživanja Yu Zhang u priopćenju.