Belgijska istraživačka tvrtka imec otvorila je u ponedjeljak pilot liniju "NanoIC" za razvoj sofisticiranih čipova, u sklopu investicije vrijedne 2,5 milijardi eura.tri vijesti o kojima se priča Kako ostati relevantan? Šveđani žele svoje Gripen zrakoplove naoružati s mnoštvom jeftinih raketa koje su dokazano učinkovite protiv dronova Pohvalno Audijev potez potvrđuje novi trend automobilske industrije Spektakularna snimka VIDEO Pogledajte kako je ukrajinski F-16 izbrisao s neba ruski dron vatrom iz topa
Pilot linija NanoIC igrat će ključnu ulogu u jačanju europske industrijske strukture u eri umjetne inteligencije, rekao je izvršni direktor imec-a Luc Van den hove.
Europa ima velike igrače u segmentu opreme za proizvodnju čipova, uključujući nizozemski ASML, ali proizvodi i projektira tek mali dio sofisticiranih čipova pa je uglavnom na marginama procvata potaknutog umjetnom inteligencijom.
NanoIC bi trebao ublažiti zaostatak za azijskom i američkom konkurencijom u u segmentu proizvodnje i projektiranja sofisticiranih čipova.
Europa je izabrala model zajedničkog istraživanja u sklopu kojeg tvrtke i laboratoriji izrađuju prototipove za pojedine procese u proizvodnji čipova većih od dva nanometra i testiraju njihovu integraciju. Ulaganje većih iznosa novca dolazi tek u idućoj fazi.
Ukupna investicija za pilot liniju NanoIC sastoji se od 1,4 milijarde eura javnog novca od Europskog zajedničkog projekta za čipove i flamanske vlade, te 1,1 milijarde eura koje će namaknuti vodeće tvrtke u industriji, u prvom redu ASML.
NanoIC će koristiti najsofisticiraniji ASML-ov alat, litografski stroj High NA EUV, uz niz pratećih alata.
Svi smo vrlo ponosni i zahvalni što se ovo događa u srcu Europe i što će Europi omogućiti da igra još važniju ulogu u globalnom ekosustavu poluvodiča, rekao je izvršni direktor ASML-a Christophe Fouquet u priopćenju.
Belgijska istraživačka tvrtka objavila je da isporuku ASML-ovog stroja High NA EUV očekuje u ožujku.
EU je 2022. godine predstavio Zakon o europskim čipovima koji bi trebao do kraja desetljeća udvostručiti udio EU-a u globalnoj proizvodnji poluvodiča, na 20 posto.