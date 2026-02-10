Belgijska istraživačka tvrtka imec otvorila je u ponedjeljak pilot liniju "NanoIC" za razvoj sofisticiranih čipova, u sklopu investicije vrijedne 2,5 milijardi eura.

Pilot linija NanoIC igrat će ključnu ulogu u jačanju europske industrijske strukture u eri umjetne inteligencije, rekao je izvršni direktor imec-a Luc Van den hove.

Europa ima velike igrače u segmentu opreme za proizvodnju čipova, uključujući nizozemski ASML, ali proizvodi i projektira tek mali dio sofisticiranih čipova pa je uglavnom na marginama procvata potaknutog umjetnom inteligencijom.

NanoIC bi trebao ublažiti zaostatak za azijskom i američkom konkurencijom u u segmentu proizvodnje i projektiranja sofisticiranih čipova.

Europa je izabrala model zajedničkog istraživanja u sklopu kojeg tvrtke i laboratoriji izrađuju prototipove za pojedine procese u proizvodnji čipova većih od dva nanometra i testiraju njihovu integraciju. Ulaganje većih iznosa novca dolazi tek u idućoj fazi.

Ukupna investicija za pilot liniju NanoIC sastoji se od 1,4 milijarde eura javnog novca od Europskog zajedničkog projekta za čipove i flamanske vlade, te 1,1 milijarde eura koje će namaknuti vodeće tvrtke u industriji, u prvom redu ASML.

NanoIC će koristiti najsofisticiraniji ASML-ov alat, litografski stroj High NA EUV, uz niz pratećih alata.

Svi smo vrlo ponosni i zahvalni što se ovo događa u srcu Europe i što će Europi omogućiti da igra još važniju ulogu u globalnom ekosustavu poluvodiča, rekao je izvršni direktor ASML-a Christophe Fouquet u priopćenju.