Svake godine 10. veljače obilježava se Dan sigurnijeg interneta. Ideja je barem jedan dan u godini posebno skrenuti pozornost na sve opasnosti koje vrebaju na internetu, a kojih je iz godine u godinu sve više.

Ove je godine Microsoft izdao Globalno istraživanje o online sigurnosti, u kojem upozorava na sve izraženije rizike u digitalnom okruženju te ističe svoju dugogodišnju predanost pristupu „sigurnost ugrađena u dizajn“ (eng. safety by design) – osobito u trenutku kada umjetna inteligencija snažno mijenja način na koji djeca i mladi koriste digitalne tehnologije diljem Adriatic regije.

Najnoviji rezultati istraživanja, koje se provodi već desetu godinu zaredom, pokazuju da se korisnici danas osjećaju povezanije i produktivnije nego ikad prije. Istodobno, digitalni rizici nastavljaju rasti, a tinejdžeri se pritom izdvajaju kao jedna od najizloženijih skupina.

Istraživanje pokazuje da su govor mržnje (35%), internetske prijevare i lažne poruke (29%) te cyberbullying (23%) i dalje među najčešćim prijetnjama na internetu. Posebno zabrinjava pad povjerenja korisnika u vlastitu sposobnost prepoznavanja AI-generiranog sadržaja – udio onih koji vjeruju da mogu prepoznati deepfake materijale pao je s 46% na samo 25%. Više od polovice žrtava internetskih prijevara pritom smatra da je u napadu na neki način sudjelovala umjetna inteligencija.

S druge strane, ohrabruju podaci koji pokazuju da mladi razvijaju veću otpornost i svijest o online rizicima. Čak 72% tinejdžera razgovaralo je s roditeljima, prijateljima ili nastavnicima nakon što su doživjeli neugodno ili rizično online iskustvo, dok se stope prijavljivanja neprimjerenog sadržaja i ponašanja iz godine u godinu povećavaju. Ovi trendovi jasno potvrđuju koliko su edukacija, uključenost zajednice i odgovoran razvoj tehnologije ključni za sigurnije digitalno okruženje.

Djeci i mladima digitalni svijet otvara velike mogućnosti, ali i nove, sve složenije rizike. Zato u Microsoftu sigurnost ugrađujemo u dizajn naših proizvoda i usluga – od alata poput Windows Family Safety i sigurnosnih rješenja na Xboxu do edukativnih sadržaja kao što je Minecraft Education CyberSafe svijet ‘Bad Connection?’. Naš je cilj, u suradnji s obiteljima i edukatorima, pomoći mladima da razviju digitalne vještine, kritičko razmišljanje i povjerenje potrebno za sigurno i odgovorno sudjelovanje u digitalnom okruženju, izjavio je Tomislav Vračić, regionalni direktor za tehnologiju u Microsoftu za južnu Europu.

Tijekom 2026. godine Microsoft će nastaviti suradnju s javnim sektorom, obrazovnim institucijama, organizacijama civilnog društva i industrijskim partnerima kako bi dodatno ojačao digitalne vještine, poticao odgovornu uporabu umjetne inteligencije te pridonio razvoju sigurnijih i uključivijih online okruženja.

Dan sigurnijeg interneta i ove godine podsjeća da je stvaranje sigurnije digitalne budućnosti zajednička odgovornost – koja zahtijeva suradnju, kontinuiranu edukaciju i tehnologiju osmišljenu s ljudima u središtu.