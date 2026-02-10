Svako četvrto dijete u Hrvatskoj zaprimilo je slike ili poruke seksualnog sadržaja putem interneta, upozorila je pravobraniteljica za djecu Tatjana Katkić Stanić na konferenciji "Zajedno za bolji internet", održanoj u povodu Međunarodnog dana sigurnijeg interneta.

Pozivajući se na rezultate istraživanja Kids Online Hrvatska 2025., pravobraniteljica je navela da 94,3 posto djece ima svakodnevni pristup internetu, dok 60,2 posto djece smatra da im vrijeme provedeno online utječe na međuljudske odnose. Istaknula je i da je 24,7 posto djece poprilično zabrinuto zbog toga što previše vremena provode na internetu.

Međunarodni dan sigurnijeg interneta obilježava se od 2004. godine svakog drugog utorka u veljači, s ciljem promicanja sigurnije i odgovornije upotrebe digitalnih tehnologija i mobilnih uređaja, osobito među djecom i mladima.

Ove godine naglasak je na umjetnoj inteligenciji, kako se njome odgovorno koristiti te kako prepoznati lažan sadržaj koji se njome kreira.

Razvoj umjetne inteligencije donosi brojne mogućnosti, ali i nove rizike, zbog čega je važno pravodobno informirati roditelje, nastavnike i širu javnost, istaknuo je ravnatelj HAKOM-a Miran Gosta. Dodao je da se konferencijom želi potaknuti stručna i društvena raspravu te doprinijeti boljem razumijevanju sigurnog i odgovornog korištenja digitalnih tehnologija.

Voditelj Centra za nestalu i zlostavljanu djecu Tomislav Ramljak istaknuo je da Centar za sigurniji internet svakodnevno radi s djecom, roditeljima i stručnjacima koji se suočavaju s konkretnim posljedicama online nasilja, zlouporaba i rizičnih ponašanja u digitalnom okruženju.

Cilj nam je spojiti praksu, iskustva djece i stručna znanja i poručiti da zaštita djece na internetu nije odgovornost pojedinca, već zajednički zadatak institucija, sustava i društva u cjelini, istaknuo je.

Na konferenciji su predstavljeni i rezultati nacionalnog istraživanja deSHAME 3, koje je provedeno na reprezentativnom uzorku od 1.727 učenika viših razreda osnovnih škola iz svih županija. Prema tim podacima, svaki treći učenik doživljava nasilno ponašanje na internetu barem jednom mjesečno, dok svaki četvrti učenik priznaje da se u istom razdoblju i sam nasilno ponaša online. Djeca rijetko prijavljuju nasilje, pa se svega 30 posto djece koja ga proživljavaju povjeri prijateljima, istaknuto je.

Istraživanje je pokazalo i da 23,5 posto učenika već u osnovnoj školi ima potpuno javni profil na društvenim mrežama, čime se izlažu dodatnim sigurnosnim rizicima, dok djevojčice češće koriste privatne postavke profila od dječaka.

Konferencija je okupila stručnjake iz područja regulatornih politika, obrazovanja, kibernetičke sigurnosti, zaštite dječjih prava i mentalnog zdravlja, ali i djecu i mlade, koji u ovom programu nisu samo sudionici, nego i aktivni suvoditelji pojedinih dijelova programa.