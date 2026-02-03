Španjolska će vlada idući tjedan predložiti zakon kojim će izvršni direktori društvenih mreža biti smatrani odgovornima za nezakonit sadržaj i onaj koji uključuje govor mržnje, najavio je u utorak premijer Pedro Sanchez u sklopu najave ograničavanja društvenih mreža mlađima od 16 godina.

Naša su djeca izložena prostoru kojim nikada nisu trebala sama upravljati... To više nećemo prihvaćati, rekao je Sanchez obraćajući se Svjetskom samitu vlada u Dubaiju, pozivajući druge europske zemlje da provedu slične mjere.



Zaštitit ćemo ih od digitalnog Divljeg zapada, dodao je.



Sanchez je poručio da će državni tužitelji istražiti načine za ispitivanje mogućih pravnih prekršaja Groka, TikToka, Instagrama i drugih platformi, a da će njihovi direktori biti kazneno procesuirani ne budu li "uklanjali sadržaj koji uključuje mržnju i koji je nezakonit".

Predložio je sustav za praćenje govora mržnje na internetu, dok bi platforme morale uvesti sustave provjere dobi koji "nisu samo kućice za označavanje", rekao je.

Sanchez je izvijestio da se Španjolska pridružila pet drugih europskih zemalja koje je nazvao "Koalicijom digitalno voljnih" kako bi koordinirale i provodile prekograničnu regulaciju.

Nije otkrio o kojim se zemljama radi, ali je rekao da će u nadolazećim danima održati sastanak.



Znamo da je ovo bitka koja daleko prelazi granice bilo koje zemlje, izjavio je.



Zakon EU-a o digitalnim uslugama, koji je stupio na snagu početkom 2024., zahtijeva od društvenih mreža da moderiraju sadržaj, dok kritičari kažu da to stvara napetosti između odgovornog upravljanja i zabrinutosti zbog cenzure.

Nedavni brzi porast sadržaja generiranog umjetnom inteligencijom na internetu potaknuo je raspravu.

Ovaj mjesec je negodovanje potaknuto izvješćem o interaktivnom komunikacijskom sustavu (chatbotu) Grok AI, u vlasništvu Elona Muska, koji generira seksualne slike bez pristanka, uključujući i slike maloljetnika.

U Španjolskoj mlađi od 14 godina ne smiju pristupiti društvenim mrežama bez dopuštenja roditelja, premda je lako izbjeći to pravilo, za što nema kazne.

Španjolska lijeva vlada novim zakonom namjerava ograničiti pristup mrežama mlađima od 16 godina, po uzoru na Australiju koja je prošli mjesec postala prva zemlja na svijetu s takvim ograničenjem.

Usvajanje zakona značilo bi da platforme moraju deaktivirati oko 400.000 računa koje trenutno imaju mlađi od 16 godina.

Očekuje se protivljenje tehnoloških kompanija, baš kao što su se usprotivile tome u Australiji.

Oko 92 posto obitelji u Španjolskoj zabrinuto je zbog sadržaja kojem pristupaju njihova djeca, rekao je Sanchez u studenom kada je predložio zakon.