Ekonomski pritisak često može ostvariti veći pritisak na vlasti od prosvjeda. Diljem Sjedinjenih Američkih Država, vlasnici malih poduzeća suočili su se s tom stvarnošću tijekom općeg štrajka proteklog petka, organiziranog kako bi se izvršio pritisak na administraciju Donalda Trumpa zbog njenih strogih i krajnje nasilnih imigracijskih politika.

Mnogi mali poslodavci su se borili da usklade aktivizam s financijskom održivošću, riskirajući otkaze zaposlenika ili gubitak prihoda ako bi zatvorili poslovanje. Društvene mreže postale su prostor za izražavanje njihove potpore štrajku, često uz isprike zbog ne zatvaranja vlastitog poslovanja.

Ciljanje tehnoloških divova kao alternativa

Scott Galloway, profesor marketinga na američkom Sveučilištu New York i poznati kritičar velikih tehnoloških kompanija, sada predlaže drugačiju taktiku. Umjesto kratkotrajnog zatvaranja, Amerikanci bi mogli udariti tamo gdje najviše boli, u velike tehnološke kompanije. Usluge poput OpenAI-jeva ChatGPT-a, Amazon Prime Videa i Microsoft Officea ključne su za svakodnevni život, a povlačenje pretplata moglo bi proizvesti mjerljive ekonomske posljedice.



Ciljani bojkot koji bi trajao cijelu veljaču mogao bi utjecati na tržišta, kaže Galloway, što bi zauzvrat utjecalo na izvršne direktore koji imaju podršku predsjednika Donalda Trumpa.

Predlažemo nešto tiše i manje spektakularno od prosvjeda koji traje cijeli dan na kabelskoj televiziji, ali puno više uznemirujuće za Trumpovu administraciju. Jednodnevno usporavanje je iritantno. Mjesečni pad je zastrašujući, objasnio je Galloway u svom blogu najavljujući kampanju, a prenosi portal Business Insider.

Big Tech i Trump su vrlo bliski

Galloway ističe da tehnološki direktori održavaju bliske veze s američkim predsjednikom. Donacije za Trumpovu inauguraciju, večere s izvršnim direktorima poput Sama Altmana iz OpenAI-ja i Marka Zuckerberga iz Mete, te istaknute pojave uključujući Tima Cooka iz Applea i Andyja Jassyja iz Amazona na premijeri dokumentarca o Melaniji Trump, ilustriraju njihov pristup vlasti. Trumpova gospodarska strategija, posebno u razvoju umjetne inteligencije radi natjecanja s Kinom, usko se podudara s interesima tih big tech lidera.

To su lideri koji imaju njegovu pažnju. Umjereno smanjenje rasta njihovih tvrtki moglo bi imati značajan utjecaj na njihovu tržišnu vrijednost. Male promjene u ponašanju potrošača, počevši od prvog dana veljače, mogle bi imati ogroman efekt, koji seže sve do Bijele kuće, piše Galloway.

Pokret protiv ICE-a

Prosvjedi protiv američke Službe za imigraciju i carinsku provedbu (Immigration and Customs Enforcement ili skraćeno ICE) i američke Granične patrole nastavljaju se diljem zemlje, potaknuti javnim bijesom nakon smrti Renee Good i Alexa Prettija u siječnju, u Minneapolisu.

Prosvjedi, široko dijeljeni na društvenim mrežama, pritisnuli su vlasti, što je dovelo do smjena unutar Američkog ministarstva domovinske sigurnosti te prilagodbi operacija i komunikacija američkog predsjednika s državnim dužnosnicima. Ipak, ICE je također proširio ovlasti za pretraživanja bez naloga, što pokazuje ograničenja konvencionalnih prosvjeda na ulici.

Prave promjene uvijek dolaze od američkog naroda, a ne od naših političkih stranaka. No vlasti ne strahuju od prosvjeda toliko, koliko od ekonomskog učinka. Ustati s kauča, izići na ulice i graditi zajednicu važno je, ali najspektakularniji čin u kapitalističkom društvu nije marširanje, nego ne trošenje novca, piše na kraju Galloway.