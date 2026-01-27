Europska komisija u ponedjeljak je objavila da je službeno označila Metinu platformu WhatsApp vrlo velikom internetskom platformom prema Aktu o digitalnim uslugama (DSA) Europske unije, čime ju je učinila odgovornijom za suzbijanje nezakonitog i štetnog sadržaja.

Komisija je ranije ovog mjeseca najavila da razmatra takav potez, budući da je WhatsApp u prvih šest mjeseci 2025. imao prosječno 51,7 milijuna aktivnih mjesečnih korisnika svojih kanala u Europskoj uniji, što je iznad praga od 45 milijuna korisnika utvrđenog DSA-om.

DSA zahtijeva od takvih velikih platformi da učine više u borbi protiv nezakonitog i štetnog sadržaja.

Metini Facebook i Instagram, Googleov YouTube, TikTok, Temu i Microsoftov LinkedIn neke su od tvrtki koje su prema DSA-u označene kao vrlo velike internetske platforme i koje prema tome podliježu toj obvezi.

Nakon ovog označavanja, Meta, pružatelj usluge WhatsApp, ima četiri mjeseca, to jest do sredine svibnja 2026., kako bi osigurala da WhatsApp bude usklađen s dodatnim obvezama DSA-a za vrlo velike internetske platforme, stoji u priopćenju Komisije.