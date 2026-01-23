TikTok je u četvrtak objavio da je sklopio dogovor koji će omogućiti iznimno popularnoj aplikaciji za kratke videozapise da nastavi s radom u SAD-u.

Do dogovora je došlo nakon višegodišnjeg sukoba između Washingtona i Pekinga koji je započeo u Trumpovom prvom mandatu u Bijeloj kući kada je bezuspješno pokušao zabraniti aplikaciju zbog zabrinutosti za nacionalnu sigurnost.

Platforma je trebala biti zabranjena u SAD-u u siječnju 2025. ako njezin kineski vlasnik, ByteDance, ne proda svoje američke operacije američkim investitorima. No, američki predsjednik Donald Trump više je puta odgodio provedbu zakona o uklanjanju aplikacije.

Kineski vlasnik TikToka, ByteDance, u četvrtak je objavio da je finalizirao dogovor o osnivanju 'joint venturea' u većinskom američkom vlasništvu koji će osigurati podatke u SAD-u, kako bi se izbjegla američka zabrana aplikacije.

Iz ByteDancea su priopćili da će taj oblik zajedničkog ulaganja zaštititi podatke američkih korisnika, aplikacije i algoritme putem mjera zaštite privatnosti podataka i kibernetičke sigurnosti. Objavili su tek nekolicinu detalja o samom odvajanju.

Trump je pohvalio dogovor u objavi na društvenim mrežama, rekavši da će TikTok "sada biti u vlasništvu skupine velikih američkih patriota i investitora, najvećih na svijetu".

Zahvalio je kineskom predsjedniku Xi Jinpingu "na suradnji i, u konačnici, na odobrenju dogovora. Mogao je postupiti drugačije, ali nije, te mu se zahvaljujemo na njegovoj odluci".

Sporazum predviđa da američki i globalni investitori drže 80,1 posto udjela, dok će ByteDance zadržati 19,9 posto.

Tri glavna investitora – div u računalstvu u oblaku Oracle, privatna investicijska grupa Silver Lake i investicijska tvrtka MGX sa sjedištem u Abu Dhabiju – držat će svaki po 15 posto.