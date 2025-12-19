Nakon puno peripetija, prijetnji pa čak i zabrane rada (istina samo na jedan dan), čini se kako je priča oko djelovanja TikToka u SAD-u ipak riješena.

Kako javlja Associated Press, TikTok je potpisao ugovor o prodaji svog američkog dijela poslovanja konzorciju tri investitora - Oracle, Silver Lake i MGX.

Time je i formalno ispunjen uvjet za nastavak funkcioniranja ove popularne platforme u SAD-u.

Prema internom dopisu, koji je Associated Press dobio na uvid, a potpisao ga je izvršni direktor ByteDancea Shou Zi Chew, cijeli bi posao trebao biti zaključen 22. siječnja 2026. godine. ByteDance, koji je vlasnik TikToka i američka podružnica TikToka potpisali su obvezuuće ugovore s investitorima koji predviđaju da će polovica novog zajedničkog poduzeća, TikTok US, biti u vlasništvu konzorcija (ukupno 45 posto), dok će 30 posto ostati u vlasništvu tvrtki postojećih investitora ByteDancea, a 19,9 posto ostat će u vlasništvu samog ByteDancea.

Podsjetimo, američki predsjednik Donald Trump još je u rujnu najavio da su pronađeni kupci za TikTok, ali nije dao nikakve konkretne informacije o tome tko bi ti kupci mogli biti, kao ni detalje o samoj transakciji.

Sad je poznato kako će američki TikTok dobiti novi, sedmeročlani upravni odbor u kojem će u većini sjediti predstavnici američkih vlasnika.

Zanimljivo je da se u dopisu navodi kako će TikTokov algoritam, najvrijedniji dio cijele platforme, doživjeti neke promjene. Naime, bit će ponovno obučen podacima američkih korisnika kako bi se "osiguralo da je sadržaj prikazivan bez vanjske manipulacije". Također, američka će podružnica samostalno nadzirati moderiranje sadržaja i politike za svoje korisnike.

Potpisivanjem ovog ugovora završava se dugogodišnja trakavica oko sudbine ove popularne platforme, što će posebno razveseliti više od 170 milijuna američkih korisnika TikToka.