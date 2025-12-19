Tetovirane osobe mogle bi imati veći rizik od obolijevanja od raka kože, posebno melanoma, upozorio je tim švedskih epidemiologa i toksikologa.

Znanstvenici sa švedskog Sveučilišta u Lundu proučavali su gotovo 3.000 osoba kojima je dijagnosticirana bolest te oko 8.500 zdravih ispitanika.

Među sudionicima koji su imali melanom, 22 posto ih je bilo tetovirano, u usporedbi s 20 posto u kontrolnoj skupini. No kada smo uzeli u obzir čimbenike životnog stila koji bi mogli iskriviti tu povezanost, uočili smo za 29 posto povećani relativni rizik među tetoviranim osobama, rekla je Emelie Rietz Liljedahl sa Sveučilišta u Lundu.

Rezultati, u koji su uklječeni faktori poput sunčanja, boravka u solariju i tipova kože, naveli istraživače na zaključak da „tetovaže mogu biti čimbenik rizika za melanom kože“.

Istraživanje je objavljeno u časopisu European Journal of Epidemiology i predstavlja najnoviji doprinos rastućem broju studija koje pokušavaju rasvijetliti povezanost između tetovaža i raka kože u koju se dugo sumnja.

Rezultate je potrebno potvrditi dodatnim epidemiološkim istraživanjima prije nego što se može zaključivati uzročnost, dodali su članovi tima, objašnjavajući da su istraživanje proveli zbog podudarnosti između naglog porasta „učestalosti melanoma kože” i „brzog rasta trenda tetoviranja”.

Prisutnost kancerogenih kemikalija, poput poliaromatskih ugljikovodika, aromatskih amina i teških metala u tintama za tetovaže, opravdavaju istraživanje rizika od melanoma kože i tetoviranja, naveli su.

Kada se tinta za tetovaže ubrizga u kožu, tijelo je percipira kao stranu tvar, što aktivira imunološki sustav, objasnio je tim, upozoravajući da se neki pigmenti mogu razgraditi u štetne kemikalije koje mogu izazvati rak - osobito ako osoba odlazi na sunčanje nakon tetoviranja.

Stoga trebamo dodatno razjasniti postoji li poveznica između tinte za tetovaže i raka kože, rekla je Christel Nielsen, izvanredna profesorica i istraživačica u području epidemiologije na Sveučilištu u Lundu.

