Iako bi mnogi mogli reći da će roboti uskoro raditi rame uz rame s ljudima (kao što to često voli istaknuti Elon Musk), čini se da još uvijek nisu spremni za pravi odnos ljudi prema njima.

Naime, košarkaši Dallas Mavericksa imali su "bliski susret" s androidom Unitree G1 koji nije baš najbolje završio po robota.

U videu objavljenom na društvenim mrežama Mavericksa, košarkaška zvijezda Kyrie Irving našao se "oči u kameru" s androidom. Nakon što je sitni robot (visok tek 128 centimetara) pokazao svoje kung fu poteze košarkašu, brzo je ustuknuo kad je košarkaš krenuo prema njemu. Za usporedbu, Irving je nekih 60 centimetara viši od malog robota.

Irving ga je, testirajući snagu i stabilnost robota gurnuo, a robot je, očekivano završio na leđima. Moramo priznati da bi i većina ljudi završila isto.

I dok se okupljeni glasno smiju, Irving se ispričava (što robotu, što predstavnicima Unitreea) govoreći kako je mislio da ga može malo jače gurnuti.

Moja greška, kaže Irvin.

Robot pak cijelo to vrijeme leži na leđima potpuno nepomičan. Irving i nekoliko okupljenih pokušavaju podići robota u uspravan položaj, no robot je, čini se, zaključio kako se ne treba petljati s košarkašima te je ostao nepomičan.

Za sad nije jasno je li Irving u potpunosti uništio robota, poput popularnog streamera IShowSpeeda, ili ga se može popraviti.

Skynet će ti to zapamtiti, našalio se jedan od komentatora.

Nadajmo se da - neće.