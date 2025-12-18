Suočena s intenzivnim i neprestanim ruskim zračnim napadima, Ukrajina će primiti dodatne presretače za protuzračni sustav S‑300 sovjetske proizvodnje, koje financira Norveška, kako bi ojačala svoju preopterećenu zračnu obranu.

Službeni Oslo je potvrdio da će financirati dodatne presretače za sustave S‑300 u sklopu najnovijeg opsežnijeg paketa vojne pomoći. Norveške vlasti istaknule su da je potražnja Ukrajine za protuzračnim streljivom neposredna i potaknuta stalnim zračnim napadima iz Rusije.

Nabavka teška 45 milijna eura

Prema norveškoj vladi, nešto više od 45 milijuna eura bit će izdvojeno posebno za rakete S‑300, opisane kao oružje koje Ukrajina troši u velikim količinama. Premijer Jonas Gahr Støre naglasio je hitnost slanja takvog oblika pomoći Ukrajini.

Očekujemo brzo isporuku ovih oružja koja Ukrajina treba da bi se oduprla ruskim napadima i nastavila svoj otpor. Sloboda i neovisnost Ukrajine u potpunosti ovise o vojnoj potpori koju pružaju saveznici i partneri, rekao je Støre, a prenosi portal The War Zone.

Paket pomoći uključuje i novo streljivo za ukrajinske lovce F‑16. Službeni Oslo ih je opisao kao napredni sustav preciznog naoružanja koji nadograđuje jeftine rakete u precizno vođeno oružje. Norveški dužnosnici rekli su da se isto oružje može koristiti i u kopnenim protuzračnim obrambenim sustavima.

Sav će materijal biti isporučen preko mehanizma JUMPSTART Ministarstva obrane SAD-a, prema kojem zemlje partneri plaćaju Pentagonu nabavu kompletnih vojnih sustava.

Okosnica ukrajinske protuzračne obrane

Protuzračni sustav S‑300 predstavlja okosnicu ukrajinske dalekometne protuzračne obrane od početka ruske invazije 2022. godine. Većina tih sustava pripada obitelji S‑300P, osobito varijantama S‑300PT i kasnijem S‑300PS na teretnim vozilima MAZ‑7910. Glavna raketa presretač bila je 5V55R s poluaktivnim radarskim vođenjem i maksimalnim dometom od 90 kilometara.

Ukrajina je imala manji broj sustava S‑300V1, dizajniranih za dva tipa presretača, iako se procjenjuje da Ukrajina koristi samo prestretač 9M83, koji je kraćeg dometa.

Izvor novih presretača za Ukrajinu još nije jasan, jer je Rusija njihov jedini poznati proizvođač. Ukrajina je dobila ograničene isporuke iz Slovačke, dok Bugarska i Grčka imaju sustave PMU s neizvjesnim zalihama presretača.

Druga mogućnost je domaća proizvodnja. U nedavnom intervjuu, Denis Shtilerman, glavni konstruktor u ukrajinskoj tvrtki Fire Point, rekao je da Ukrajina razvija nove rakete kompatibilne s lansirnim uređajima S‑300 i S‑400. Fire Point je naveo da radi na tome da njegove rakete budu kompatibilne sa zapadnim radarskim sustavima, omogućujući postojećim lansirnim uređajima S‑300 da pogađaju ciljeve koje ti radari otkrivaju i prate.