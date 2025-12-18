S ciljem stvaranja najveće mreže satelitskog interneta, SpaceX već je poslao više od 10 tisuća satelita u nisku orbitu, a u budućnosti namjeravaju nastaviti sa slanjem kako bi omogućili pristup brzom i stabilnom internetu i na udaljenim mjestima na svijetu na kojima do sada nije bilo pristupa mreži. Starlinkovi sateliti omogućili su i brz pristup internetu na kruzerima i zrakoplovima, a uskoro bi se mogli bez problema koristiti i u - automobilima.

Naime, Tesla je prijavila novi patent koji upućuje na to da bi njihovi automobili u budućnosti mogli imati integriranu antenu za Starlinkov satelitski internet direktno u krov vozila.

U patentu se spominje kako tradicionalni metalni ili stakleni krov automobila može blokirati ili oslabiti satelitske signale pa su se oni odlučili na novu krovnu strukturu (mješavina različitih polimera) napravljenu posebno kako bi se omogućio prolaz satelitskih signala. Također, posebno je naglašeno kako takva nova krovna struktura omogućuje spomenutu integraciju antene direktno u krov, što će omogućiti bolju komunikaciju s vanjskim uređajima i satelitima.

Jednostavno prebacivanje između 5G-a i satelitskog interneta

Iako se u samom patentu ne spominje konkretno Starlink, jasno je kako Tesla ne radi takve izmjene na svojim automobilima samo kako bi omogućili vozačima njihovih automobila pristup nekim konkurentnim satelitskim mrežama.

Na Electreku podsjećaju kako su neki vlasnici Tesle već prilagodili prijamnike Starlink Mini i postavili ih na svoje automobile, kako bi imali pristup internetu kada idu na kampiranje na mjesta na kojima nema pristupa mreži. Zahvaljujući novom patentu tako nešto više neće biti potrebno jer bi antena mogla biti već integrirana u krov vozila, što će značajno pojednostaviti korištenje SpaceX-ova satelitskog interneta.

Inače, Teslina vozila već su sada, bez podrške za satelitski internet, jedna od “najpovezanijih mašina na svijetu” te se oslanjaju na mobilne mreže za prikupljanje podataka za autopilot, nadogradnju softvera, streaming itd. Ipak, mobilne mreže imaju svoja ograničenja, a s integracijom infrastrukture za Starlink, u Teslinim vozilima bi se, ovisno o pokrivenosti signalom, omogućilo prebacivanje između 5G mreža i satelitskog interneta tako da bi vozila uvijek bila online. To će im omogućiti da mogu doslovno otići bilo gdje na svijetu i imati pristup internetu. Naravno, uz uvjet da imaju i pristup punionicama jer inače neće moći daleko stići.