Američki proizvođač električnih automobila Tesla objavio je da priprema teren za proizvodnju baterijskih ćelija u pogonu u blizini Berlina, zacrtavši kapacitet od maksimalno osam gigavat-sati godišnje od 2027. godine.

Sve bi se trebalo proizvoditi na jednoj lokaciji, od baterijskih ćelija do cijelog vozila, objasnili su iz tvrtke, dodajući da bi takva proizvodnja bila jedinstvena u Europi i da bi ojačala otpornost njihovog opskrbnog lanca.

Trenutno se u tvornici u Grünheideu proizvode samo dijelovi, a baterijske ćelije dovoze se iz Sjedinjenih Američkih Država.

Ukupno ćemo u tvornicu baterija uložiti gotovo milijardu eura, najavili su iz američke kompanije.

Trenutno se proizvodnja ćelija u Europi ne isplati zbog kineske i američke konkurencije, dodali su.

Godine 2020. vlasnik Tesle Elon Musk bio je rekao da želi pretvoriti pogon u Grünheideu u najveću tvornicu baterija u svijetu, a proizvodnja kompletnih baterijskih ćelija bila je u planu od otvaranja u 2022. godini.

I drugi proizvođači automobila ulažu veće iznose u tvornice baterija, pa tako Volkswagen gradi pogone u njemačkom Salzgitteru, te u španjolskoj Valenciji i u kanadskom St. Thomasu.