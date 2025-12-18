Američki proizvođač električnih automobila Tesla objavio je da priprema teren za proizvodnju baterijskih ćelija u pogonu u blizini Berlina, zacrtavši kapacitet od maksimalno osam gigavat-sati godišnje od 2027. godine.tri vijesti o kojima se priča Jeste koristili njihove proizvode? Bankrot kompanije koja je popularna i u Hrvatskoj: "To je tragedija za potrošače" Visoko na litici Fotograf tražio jelene, a nabasao na spektakularno otkriće staro 200 milijuna godina Srušene pretpostavke? Novi dokazi pokazuju da Uran i Neptun nisu planeti kakvi mislimo da jesu
Sve bi se trebalo proizvoditi na jednoj lokaciji, od baterijskih ćelija do cijelog vozila, objasnili su iz tvrtke, dodajući da bi takva proizvodnja bila jedinstvena u Europi i da bi ojačala otpornost njihovog opskrbnog lanca.
Trenutno se u tvornici u Grünheideu proizvode samo dijelovi, a baterijske ćelije dovoze se iz Sjedinjenih Američkih Država.
Ukupno ćemo u tvornicu baterija uložiti gotovo milijardu eura, najavili su iz američke kompanije.
Trenutno se proizvodnja ćelija u Europi ne isplati zbog kineske i američke konkurencije, dodali su.
Godine 2020. vlasnik Tesle Elon Musk bio je rekao da želi pretvoriti pogon u Grünheideu u najveću tvornicu baterija u svijetu, a proizvodnja kompletnih baterijskih ćelija bila je u planu od otvaranja u 2022. godini.
I drugi proizvođači automobila ulažu veće iznose u tvornice baterija, pa tako Volkswagen gradi pogone u njemačkom Salzgitteru, te u španjolskoj Valenciji i u kanadskom St. Thomasu.