Prije petnaestak godina, Mozillin Firefox bio je jedan od popularnijih preglednika internetskih stranica na tržištu, čiji je udio na računalima (tada su ljudi i dalje najviše surfali na računalima, a ne toliko na telefonima) iznosio solidnih tridesetak posto. Većina ljudi tada je surfala Internet Explorerom, a to je bilo vrijeme velikog uspona Googleova Chromea. Danas je situacija potpuno drukčija. Chrome je u potpunosti dominantan, IE je odavno nestao i zamijenio ga je Edge, dok je udio Firefoxa tek nešto veći od 4 posto.

U Mozilli imaju planove kako vratiti povjerenje korisnika i udio na tržištu, a ti planovi uključuju, naravno, danas neizostavnu umjetnu inteligenciju. Kako je to objavio novi izvršni direktor tvrtke Anthony Enzor-DeMeo, fokus kompanije je na razvoju modernog AI browsera.

Naglasak na privatnost

On od Mozille želi napraviti najpouzdaniju softversku kompaniju na svijetu kojoj će korisnici moći vjerovati, što je od velike važnosti u današnjem svijetu u kojem je tehnološka industrija gladna svih mogućih podataka o korisnicima. Podaci su, kako kaže izreka, nova nafta i zahvaljujući njima kompanije zarađuju. U isto vrijeme korisnici su nezadovoljni jer ih se previše prati, dok umjetna inteligencija utječe na informacije koje im se prikazuju, ali i na odluke koje donose. Mozilla to, dakle, želi promijeniti.

Enzor-DeMeo je na službenom blogu objasnio kako korisnici danas žele softver koji je brz i moderan, ali i koji je iskren u vezi s onom što radi. Ljudi žele razumjeti što se događa i imati stvarne izbore, pojašnjava.

Ti se izbori odnose i na umjetnu inteligenciju te bi kontrole za korisnike trebale biti jednostavne, a AI stvar izbora, odnosno opcija koja se jednostavno može isključiti. Upravo to možemo očekivati od AI Firefoxa.

Još jedan od prioriteta kompanije jest širenje Mozillina portljefa proizvoda, iako će Firefox i dalje biti u glavnom fokusu te će se razviti u moderan AI preglednik koji će podržavati portfelj novih i pouzdanih softverskih dodataka. Jedan od takvih dodataka je i “AI Windows”, nadolazeći digitalni asistent za Firefox. U skladu s najavom transparentnosti i kontrole o kojoj CEO tvrtke govori, taj će se asistent moći jednostavno isključiti.

Izvor: PC Mag