Novootkriveni neobičan egzoplanet dovodi u pitanje gotovo sve što su astronomi dosad smatrali poznatim o planetarnim sustavima. Egzoplanet PSR J2322-2650b kruži oko pulsara, vrste iznimno brzo rotirajuće neutronske zvijezde i pokazuje svojstva planeta kakva dosad nisu zabilježena.

Navedeni egzoplanet je otkrio Michael Zhang s američkog Sveučilišta u Chicagu zajedno sa suradnicima, koristeći Svemirski teleskop James Webb. Nalazi se na više od 2000 svjetlosnih godina udaljenosti od Zemlje. Već pri prvim mjerenjima znanstvenici su uočili njegov neuobičajen kemijski potpis. Umjesto vode ili ugljikova dioksida, koji su uobičajeni za plinovite divove mase slične Jupiterovoj, njegov svjetlosni spektar pokazao je prisutnost molekularnog ugljika, objasnio je Zhang za New Scientist.

Molekularni ugljik dosad nije zabilježen ni u jednoj atmosferi egzoplaneta.

Da biste imali molekularni ugljik u atmosferi, morate ukloniti gotovo sve ostalo, sav kisik, sav dušik, a mi jednostavno ne znamo kako to postići. Ne poznajemo nijednu drugu planetarnu atmosferu koja bi imala išta slično, pojašnjava Zhang, koji je i jedan od autora istraživanja objavljenog u stručnom časopisu The Astrophysical Journal Letters.

PSR J2322-2650b kruži toliko blizu navedenog pulsara, da ga snažne gravitacijske sile izdužuju u oblik nalik limunu. Jedna godina na tom planetu traje samo 7,8 sati, a čak i njegova najhladnija područja dosežu usijanu temperaturu od oko 650 °C.

Jednako neuobičajeno, atmosferski vjetrovi pušu u smjeru suprotnom od rotacije planeta.

Možete zamisliti da bi taj planet izgledao tamnocrveno, s oblacima grafita u atmosferi. Rekao bih da je to, bez sumnje, najčudniji egzoplanet, dodaje Zhang.

Njegova ekstremna temperatura, izobličen oblik i neuobičajen kemijski sastav proturječe postojećim modelima nastanka planeta, zbog čega taj iznimni, udaljeni svijet zasad ostaje potpuna znanstvena zagonetka.