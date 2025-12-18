Sljedeća godina bit će vjerojatno četvrta godina zaredom u kojoj su globalne temperature 1,4 stupnja Celzija više od predindustrijskog razdoblja, objavio je britanski meteorološki ured (Met Office).

U godišnjoj prognozi prosječnih globalnih temperatura, Met Office je rekao da će 2026. biti procijenjenih 1,46 stupnjeva iznad početne vrijednosti iz 1850.-1900. jer se nastavlja "val" zagrijavanja.

To je ispod 1,55 stupnjeva zabilježenih u najtoplijoj godini, 2024., ali bi moglo staviti 2026. na popis četiri najtoplije godine otkad postoje mjerenja, i četvrtu zaredom u kojoj se prelazi prag od 1,4 stupnja.

Prošla godina, 2024., bila je prva koja je premašila prag od 1,5 stupnjeva na koliko su se zemlje Pariškim sporazumom dogovorile pokušati ograničiti globalno zagrijavanje kako bi izbjegle njegove najopasnije posljedice. Moguće je da će se sličan scenarij ponoviti i u 2026.

Profesor Adam Scaife, koji vodi tim koji stoji iza prognoza britanskog meteorološkog ureda rekao je: Prošle tri godine su sve vjerojatno prešle 1,4 stupnjeva i očekujemo da će 2026. biti četvrta kojoj će se to dogoditi.

Nick Dunstone iz meteorološkog ureda kazao je da je u 2024. "zabilježeno prvo privremeno premašivanje praga od 1,5 stupnjeva Celzija, a naša prognoza za 2026. sugerira da je to ponovno moguće."

Ovo naglašava koliko se brzo sada približavamo cilju Pariškog sporazuma od 1,5 stupnjeva Celzija, dodao je.

U Pariškom klimatskom sporazumu postignutom 2015. zemlje su se obvezale obuzdati globalno zagrijavanje znatno ispod 2 stupnja iznad predindustrijskih razina i uložiti napore da zadrže porast na 1,5 stupnjeva kako bi pokušale izbjeći najgore posljedice porasta razine mora, suša, poplava, toplinskih valova i ekstremnih oluja uzrokovanih klimatskim promjenama.

Znanstvenici upozoravaju na sve teže posljedice većeg zagrijavanja i smanjenu sposobnost ljudi i prirode da se prilagode promjenama, pri čemu svaki djelić stupnja čini razliku u izbjegavanju najgorih posljedica klimatskih promjena.

No UN je upozorio da je svijet i dalje na putu zagrijavanja od 2,8 stupnjeva prema trenutnim politikama, ili oko 2,3 do 2,5 stupnjeva ako se provedu sve obećane mjere zemalja.

Ranije ove godine, Svjetska meteorološka organizacija procijenila je da su trenutne razine globalnog zagrijavanja, izvan temperaturnih fluktuacija između godina, 1,37 stupnjeva iznad prosjeka za razdoblje 1850.-1900.