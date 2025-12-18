Kuhinjski i kućanski uređaji osmišljeni za brzinu i praktičnost mogu neprimjetno zagaditi naše domove nevidljivim onečišćenjem. Novo laboratorijsko istraživanje prvi put kvantitativno pokazuje što uobičajeni kućanski uređaji ispuštaju u zrak zatvorenih prostora tijekom njihova rada.

Inženjeri sa Sveučilišta Pusan u Južnoj Koreji izgradili su zatvorenu laboratorijsku komoru kako bi izmjerili emisije ultrafinih čestica iz kućanskih uređaja. Ultrafine čestice, manje od 100 nanometara, mogu zaobići prirodne obrambene mehanizme dišnog sustava i prodrijeti duboko u plućno tkivo.

Testirani su tostere, friteze na vrući zrak i sušila za kosu. Većina je proizvodila vrlo visoke koncentracije čestica. Najveći izvor bio je iskačući toster koji je, bez kruha u njemu, ispuštao približno 1,73 bilijuna ultrafinih čestica u minuti.

U tom istraživanju, koje je objavljeno u stručnom časopisu Journal of Hazardous Materials, nisu izravno ispitivani učinci na zdravlje. Računalne simulacije pokazale su da su čestice presitne da bi ih zadržala nosna sluznica, zbog čega prodiru duboko u pluća odraslih i djece. Zbog užih dišnih putova, djeca zadržavaju veći udio tih čestica u plućima.

Naše istraživanje naglašava potrebu za dizajnom električnih uređaja koji uzima u obzir emisije te za dobnim smjernicama za kvalitetu zraka u zatvorenim prostorima. Dugoročno, smanjenje emisija ultrafinih čestica iz svakodnevnih uređaja pridonijet će zdravijim unutarnjim prostorima i manjem riziku kronične izloženosti, osobito kod male djece, kaže Changhyuk Kim sa Sveučilišta Pusan u članku objavljenom na stranicama tog sveučilišta.

Grijaće zavojnice i četkasti istosmjerni elektromotori pokazali su se glavnim izvorima navedenih emisija. Sušila za kosu s elektromotorima bez četkica ispuštala su, primjerice, otprilike deset do sto puta manje čestica od modela s četkastim elektromotorima.

Analiza lebdećih čestica otkrila je prisutnost bakra, željeza, aluminija, srebra i titana, koji najvjerojatnije potječu iz samih komponenti uređaja. Ti povezani teški metali povećavaju rizik od citotoksičnosti i upalnih reakcija kada čestice uđu u ljudsko tijelo, navodi Kim.

Ranija istraživanja povezuju ultrafine čestice s astmom, kardiovaskularnim bolestima, povišenim krvnim tlakom, dijabetesom i rakom.

Razumijevanje izvora onečišćivača pomaže u razvoju preventivnih mjera i politika za očuvanje zdrave kvalitete zraka u zatvorenim prostorima, ističe na kraju Kim.