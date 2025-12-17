NASA je 25. studenoga dovršila sastavljanje svemirskog teleskopa Nancy Grace Roman spajanjem dvaju glavnih dijelova tog teleskopa u velikoj čistoj komori u Goddardovu centru za svemirske letove. Riječ je o svemirskom teleskopu slijedeće generacije i zasad se sve kreće prema planu njegova lansiranja već čak i u jesen 2026. godine, nakon što se provedu konačna verifikacijska ispitivanja i ako ne dođe do nikakvih komplikacija.

Teleskop Roman je infracrveni svemirski opservatorij s dva znanstvena instrumenta. Instrument širokog vidnog polja omogućuje vidno polje stostruko veće od Hubbleova. Koronografski instrument prišuje svjetlost zvijezda kako bi se promatrali egzoplaneti i diskovi prašine i plina u nastajanju. Oba instreumenta zajedno podupiru istraživanja tamne energije, opsežnu inventuru egzoplaneta, detekciju primordialnih crnih rupa te izravno snimanje i spektroskopiju obližnjih egzoplaneta.

Dovršetak opservatorija Roman dovodi nas do presudnog trenutka za NASA-u, rekao je Amit Kshatriya, zamjenik administratora američke svemirske agencije, prenosi Universe Today.

Nakon temeljitih ispitivanja, teleskop Roman će biti prebačen u Kennedyjev svemirski centar na Floridi radi pripreme za lansiranje. Ciljani datum lansiranja je svibanj 2027. godine, kada će raketa SpaceX Falcon Heavy podići teleskop i uputiti ga prema prema Lagrangeovoj točki L2, mjestu u svemiru gdje se gravitacija Sunca i Zemlje uravnotežuje, što omogućuje stabilan rad teleskopa. Međutim, ako teleskop bude spreman već u jesen 2026. godine, to bi bio značajan uspjeh.

"Na rubu nezamislivih znanstvenih otkrića"

S dovršenom izgradnjom Romana, nalazimo se na rubu nezamislivih znanstvenih otkrića. Očekuje se da će u prvih pet godina misije otkriti više od 100.000 udaljenih svjetova, stotine milijuna zvijezda i milijarde galaksija. Nakon lansiranja Romana vrlo brzo ćemo saznati ogromnu količinu novih informacija o svemiru, rekla je Julie McEnery, starija znanstvena voditeljica projekta Nancy Grace Roman u NASA-inom Goddardovu centru.

Romanova kamera od 288 megapiksela snimat će velike dijelove neba kako bi pratila strukturu svemira i ubrzanje njegova širenja. U petogodišnjoj primarnoj misiji očekuje se prikupljanje oko 20.000 terabajta podataka.

Romanov koronograf bit će prvi aktivni takav sustav u svemiru, s maskama, filterima i samopodešavajućim zrcalima za testiranje naprednih tehnologija u raznim načinima promatranja. Taj instrument nije samo znanstveno sredstvo, već i platforma za ispitivanje novih tehnologija koje bi mogle olakšati otkrivanje planeta nalik Zemlji te time i potragu za mogućim znakovima života na ufdaljenim svjetovima.

Pitanje ‘Jesmo li sami?’ veliko je, a jednako je velik i zadatak izgraditi alate koji nam mogu pomoći da na njega odgovorimo. Koronograf Romana približit će nas tom cilju. Nevjerojatno je što imamo priliku testirati ovu opremu u svemiru na tako moćnom opservatoriju, rekao je Feng Zhao, voditelj Instrumenta koronografa Roman u NASA-inom Laboratoriju za mlazni pogon (Jet Propulsion Laboratory).

Misija će prikupiti ogromnu količinu astronomskih snimaka koja će znanstvenicima omogućiti revolucionarna otkrića desetljećima, rekla je na kraju Jackie Townsend, zamjenica voditelja projekta Roman u Goddardovu centru.