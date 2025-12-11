NASA je naišla na ozbiljan komunikacijski problem nakon što je njezina letjelica koja već više od desetljeća orbitira oko Marsa, iznenada prekinula vezu sa Zemljom.

Letjelica MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile Evolution) prestala je slati podatke 6. prosinca 2025. godine, u trenutku kada je, promatrano sa Zemlje, letjelica bila iza Marsa. Kada se ponovno trebala uspostaviti veza nakon što je izašla iz Marsove sjene, NASA‑ina kontrola misije više nije dobila ni jedan signal s MAVEN-a.

NASA je 9. prosinca objavila da traga za signalom i istražuje uzrok prekida veze s letjelicom. Svi sustavi radili su normalno prije nego što je MAVEN prošao iza Marsa, navedeno je u NASA-inom priopćenju.

MAVEN je lansiran još 2013. godine i u orbitu je stigao u rujnu 2014. godine, s ciljem proučavanja gornjih slojeva Marsove atmosfere, ionosfere i njihovih interakcija sa Sunčevim vjetrom. Podaci koje je prikupljao omogućili su znanstvenicima uvid u to kako se atmosfera Marsa gubi u svemir i kako je to utjecalo na prijelaz planeta iz vlažnijeg i toplijeg, u sadašnji, hladan, suh i pust svijet.

Osim znanstvenih otkrića, MAVEN ima ulogu u komunikacijskoj mreži između roverâ na površini Marsa i Zemlje.

Letjelica i timovi za operacije istražuju anomaliju kako bi riješili situaciju. Više informacija bit će podijeljeno kada budu dostupne, poručili su na kraju iz NASA-e.