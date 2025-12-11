Na mnogim radnim mjestima danas je nemoguće zamisliti svakodnevicu bez umjetne inteligencije, odnosno korištenja različitih AI alata. Dok je na početku AI bila u fazi upita i odgovora te su se ponajviše koristili ChatGPT i drugi alati generativne umjetne inteligencije, sada dolazimo do nove faze u kojoj ova tehnologija počinje surađivati s ljudima i pojačavati njihovu stručnost.

Umjetna inteligencija tako ljudima polako postaje partner, dok će AI agenti postati digitalni kolege koji mogu sami odrađivati određene zadatke pod ljudskim vodstvom.

Sljedeće godine, dakle, možemo očekivati da će se napraviti još jedan veliki korak naprijed s umjetnom inteligencijom koja će sve više biti integrirana u našu svakodnevicu. Na temelju tih očekivanja i još veće suradnje ljudi i tehnologije, iz Microsofta su objavili popis 7 trendova koje treba pratiti tijekom 2026. godine.

Najbolje od oba svijeta

1. AI će pojačati ono što ljudi rade zajedno - umjetna inteligencija sve će više raditi zajedno s ljudima pa dok će npr. mali broj ljudi kreirati velike globalne projekte, AI će obrađivati podatke, stvarati sadržaj i personalizirati komunikaciju. Kompanije koje pronađu način kako ljudi i umjetna inteligencija mogu zajedno raditi i učiti dobit će najbolje od oba svijeta.

2. AI agenti dobit će nove zaštitne mjere - kako AI agenti postaju dio radne snage, potrebno je uvesti jasna pravila i zaštite, baš kao i za ljudske zaposlenike. Svaki AI agent trebat će imati svoj identitet, ograničenja pristupa i jasne sigurnosne protokole.

3. Smanjenje globalnog zdravstvenog jaza - AI više neće biti rezerviran samo za dijagnostiku, već će se koristiti i za prepoznavanje simptoma i planiranje liječenja. Rani primjeri već pokazuju da AI može biti vrlo precizan — čak i precizniji od ljudskih stručnjaka u određenim zadacima.

4. AI u centru znanstvenog istraživačkog procesa - ova tehnologija već sljedeće godine aktivno će sudjelovati u procesu otkrića u fizici, kemiji, biologiji i drugim znanostima. Više neće samo analizirati podatke, već će i generirati hipoteze, učiti iz rezultata i surađivati s ljudskim znanstvenicima.

5. Pametnija i učinkovitija AI infrastruktura - naglasak više nije na tome da se grade sve veća i veća računala, nego da se postojeća snaga koristi što učinkovitije. Tako možemo očekivati uspon fleksibilnih, globalnih AI sustava, novu generaciju povezanih AI „supertvornica“ koje će smanjiti troškove i poboljšati učinkovitost.

6. AI uči jezik koda i kontekst iza njega - u razvoju softvera AI će razumjeti ne samo sam kod, nego i povijest projekta: zašto je nešto promijenjeno, kako se dijelovi međusobno povezuju i kakav utjecaj imaju na širu arhitekturu itd.

7. Sljedeći skok u računarstvu - istraživači ulaze u eru godina, a ne desetljeća, u kojoj će kvantni strojevi početi rješavati probleme koje klasična računala ne mogu. Taj proboj, nazvan kvantna prednost, mogao bi pomoći u rješavanju najtežih društvenih izazova. To će otvoriti vrata novim materijalima, naprednijoj medicini i velikim znanstvenim otkrićima.

