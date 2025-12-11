Način ratovanja drastično se promijenio, što možemo vidjeti na primjeru iscrpljujućeg rusko-ukrajinskog sukoba. U prvom planu sada su bespilotne letjelice koje se koriste za napade daleko iza neprijateljskih redova te vojske diljem svijeta ulažu velike resurse u razvoj dronova. No koliko god da su bespilotne letjelice nezaobilazne na modernim ratištima, gradovi i sela i dalje se ne mogu osvojiti bez pomoći tenkova i pješaštva.tri vijesti o kojima se priča Jedinstven događaj Otkriće NASA-e: Zemlja ovo u 100 godina nije doživjela, dogodit će se uskoro Srušen mit njegova uzroka Jedno istraživanje mijenja sve što znamo o gihtu Provedena na 30 milijuna ljudi Umire li se više od cjepiva protiv korone? Objavljeni rezultati velike studije
No kretanje pješaštva po neprijateljskom teritoriju iznimno je opasno. Dok ih iz zraka prate dronovi, na zemlji im prijete - minska polja. Klasično razminiranje u ratnim uvjetima najčešće nije rješenje jer dugo traje i konstantno vreba opasnost, a jedno od rješenja za takve situacije su tzv. MCLC (mine-clearing line charge) sustavi.
Učinkovitost od 99 posto
Riječ je o sustavima za probijanje minskog polja putem eksplozivnih traka i kabela napunjenih eksplozivom koji se onda raketom lansiraju preko tog polja. Eksploziv se detonira na tlu i tako izaziva i eksploziju postavljenih mina te u biti na taj relativno jednostavan način velikom brzinom može počistiti minsko polje. Takvi sustavi postoje već desetljećima i koriste ih vojske diljem svijeta, a ovog tjedna sa svojim su se sustavom za razminiranje pohvalili i iz turske državne obrambene tvrtke MKE.
Oni su objavili video njihova novog sustava nazvanog MKE ALPAY za otvaranje sigurnosnog koridora preko minskih polja, a kako to izgleda u stvarnosti, pogledajte u videu koji su objavili na društvenim mrežama.
Njihov sustav namijenjen je uništavanju protupješačkih i protutenkovskih mina, instalira se na prikolicu te koristi eksplozivnu traku (sadrži 400 kg C4 eksploziva) koja se raketom lansira preko minskog polja te izaziva eksploziju s kojom se čiste mine do dubine od jednog metra. Domet rakete je do 200 metara, a u teoriji bi trebala stvoriti koridor dug sto metara i širok oko deset metara kroz koji onda mogu proći pješaci i tenkovi.
Njegova učinkovitost iznosi 99 posto, što znači da razminiranje nije potpuno savršeno te da postoji mala mogućnost da MKE ALPAY ipak ne uništi sve mine.
Kao i u slučaju sličnih sustava za razminiranje, i ovaj turski sustav omogućuje brže napredovanje vojske s manje ljudskih žrtava, a treba naglasiti kako radi i u lošim vremenskim uvjetima.
