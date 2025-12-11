Način ratovanja drastično se promijenio, što možemo vidjeti na primjeru iscrpljujućeg rusko-ukrajinskog sukoba. U prvom planu sada su bespilotne letjelice koje se koriste za napade daleko iza neprijateljskih redova te vojske diljem svijeta ulažu velike resurse u razvoj dronova. No koliko god da su bespilotne letjelice nezaobilazne na modernim ratištima, gradovi i sela i dalje se ne mogu osvojiti bez pomoći tenkova i pješaštva.

No kretanje pješaštva po neprijateljskom teritoriju iznimno je opasno. Dok ih iz zraka prate dronovi, na zemlji im prijete - minska polja. Klasično razminiranje u ratnim uvjetima najčešće nije rješenje jer dugo traje i konstantno vreba opasnost, a jedno od rješenja za takve situacije su tzv. MCLC (mine-clearing line charge) sustavi.

Učinkovitost od 99 posto

Riječ je o sustavima za probijanje minskog polja putem eksplozivnih traka i kabela napunjenih eksplozivom koji se onda raketom lansiraju preko tog polja. Eksploziv se detonira na tlu i tako izaziva i eksploziju postavljenih mina te u biti na taj relativno jednostavan način velikom brzinom može počistiti minsko polje. Takvi sustavi postoje već desetljećima i koriste ih vojske diljem svijeta, a ovog tjedna sa svojim su se sustavom za razminiranje pohvalili i iz turske državne obrambene tvrtke MKE.

Oni su objavili video njihova novog sustava nazvanog MKE ALPAY za otvaranje sigurnosnog koridora preko minskih polja, a kako to izgleda u stvarnosti, pogledajte u videu koji su objavili na društvenim mrežama.

Njihov sustav namijenjen je uništavanju protupješačkih i protutenkovskih mina, instalira se na prikolicu te koristi eksplozivnu traku (sadrži 400 kg C4 eksploziva) koja se raketom lansira preko minskog polja te izaziva eksploziju s kojom se čiste mine do dubine od jednog metra. Domet rakete je do 200 metara, a u teoriji bi trebala stvoriti koridor dug sto metara i širok oko deset metara kroz koji onda mogu proći pješaci i tenkovi.

Njegova učinkovitost iznosi 99 posto, što znači da razminiranje nije potpuno savršeno te da postoji mala mogućnost da MKE ALPAY ipak ne uništi sve mine.

Kao i u slučaju sličnih sustava za razminiranje, i ovaj turski sustav omogućuje brže napredovanje vojske s manje ljudskih žrtava, a treba naglasiti kako radi i u lošim vremenskim uvjetima.

Izvor: Defensehere

